Çankırı'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden 4 Kardeşe Son Görev

Akrabalarının cenazelerine katılmak üzere geldikleri Gümüşhane'den İstanbul'a dönerken Çankırı'da geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden 4 kardeş memleketleri Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde toprağa verildi.

Altuntaş kardeşlerin cenazeleri, bugün sabah saatlerinde Kürtün ilçesinin Özkürtün beldesinin Kalebaşı mahallesindeki baba evine getirildi. Alınan helallik ardından cenazeler, belde merkezindeki Cayra Camii'ne getirildi. 9 evladından 4'ünü trafik kazasında kaybeden Baba Mehmet Altuntaş burada taziyeleri kabul ederken daha sonra Birol (28), Erol (34), Engin (38) ve Şenol Altuntaş (24) için cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş, Kürtün Kaymakamı Ekrem Çeçen, Kürtün Belediye Başkanı Ahmet Kanat ve Özkürtün Belde Belediye Başkanı Aynur Zorlu Kaya ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kardeşlerin cenazeleri namaz sonrası Kalebaşı Köyü'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan kardeşlerin önceki gün kanser nedeniyle yaşamını yitiren babalarının amcası Niyazi Altuntaş'ın cenazesine katıldıkları ve evlerinde yaptıkları son iftarlarının ardından İstanbul'a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Altuntaş kardeşlerden Birol ve Şenol kardeşlerin bekar, Engin ve Erol kardeşlerin ise evli olduğu öğrenildi.

Gümüşhane'den İstanbul'a giden Birol Altuntaş (28) idaresindeki 34 PF 0507 plakalı otomobil, Çankırı ili Ilgaz-Çerkeş karayolu Atkaracalar mevkisinde şarampole devrilmiş, kazada sürücü Birol Altuntaş ile Erol, Engin ve Şenol Altuntaş hayatını kaybetmişti. - GÜMÜŞHANE