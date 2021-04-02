Çankırı'da esnafa 'reklam' desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çankırı'da esnafa 'reklam' desteği

İhlas Haber Ajansı / HİLMİ ÇELİKEL - Haberler | Güncel

Çankırı'da esnafa 'reklam' desteği -İlan panolarında yerel esnafın isim ve iletişim numaraları yer alıyor Çankırı Belediyesi, pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçen esnafa destek için ilan panolarını ücretsiz reklam alanına dönüştürdü.

Son Dakika: Kırmızı kategorideki 58 ilde uygulanacak sokak kısıtlaması başladı
Son Dakika: Kırmızı kategorideki 58 ilde uygulanacak sokak kısıtlaması başladı
Son Dakika: Türkiye'de 2 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 179 kişi vefat etti, 42 bin 308 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 2 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 179 kişi vefat etti, 42 bin 308 yeni vaka tespit edildi

Çankırı'da esnafa 'reklam' desteği

-İlan panolarında yerel esnafın isim ve iletişim numaraları yer alıyor

ÇANKIRI - Çankırı Belediyesi, pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçen esnafa destek için ilan panolarını ücretsiz reklam alanına dönüştürdü.

Çankırı'da, korona virüs salgınından olumsuz etkilenen yerel esnafa destek olmak amacıyla kent merkezindeki ilan panolarında işletmelerin ücretsiz reklamları yayımlanmaya başlandı. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'in zorlu süreçte esnafın ayakta kalabilmesini sağlamak maksadıyla başlattığı kampanyada esnafların işletme ismi ve numaraları yer aldı.

Dünya genelinde 2020 yılında Covid-19 sürecine girildiğini hatırlatan Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, bu zaman içerisinde en büyük sıkıntıyı esnafın çektiğini kaydetti. Başkan Esen, "Genel anlamda bütün esnaflarımız etkilendi ama ben de ticaretin içinden gelen belediye başkanı olarak sürekli 'ne yapabiliriz' diye düşündük. 'Esnafımıza nasıl yardımcı olabiliriz' diye düşündük. Bununla ilgili meclis kararlarında sularında indirim yaptık. Kirada olan esnaf arkadaşlarımıza kira desteğinde bulunduk, 3 ay öteledik. Dün aldığımız kararla da yüzde 75 indirim yaptık ve 12 aya kadar da uzattık indirimleri. Yerel esnafımıza elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Esen, "Bugün de billboardlarda yerel esnafımıza destek olmaya çalıştık. Billboardlarda reklamlarını yaptık. Bu ne kadar etkili olur bilmiyorum ama kendi afişlerimizde belediyemizin yaptığı hizmetlerden ziyade bugün esnafa destek olma günü diye billboardlarımızın tamamını ticaret yapan esnaf arkadaşlarımıza tahsis ettik. Bir nebze destek olabiliyorsak ne mutlu. Sadece Türkiye'de olan bir şey değil dünya genelinde bu var. Yerel yönetimler olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biz her zaman onların yanındayız" ifadelerini kullandı.

Esnaf Ömer Doğan, "Çok memnun olduk. Salgın bizi etkiledi sürekli açık kaldığımız için paket servisi yaptık. Belediyenin yaptığı reklamın da işimize fayda sağlayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Esnaf Murat Gücükçapraz ise, "Bu reklamlardan dolayı belediyeye belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Gerçekten güzel düşünmüş esnafa destek olarak tebrik ediyoruz. Çok memnun olduk, hoşumuza gittik. Salgın yüzde 50 etkiledi bizi. İnşallah güzel günleri bekliyoruz. Her inişin bir çıkışı ver inşallah iyi olacak. 18 yıllık esnafım" dedi.

Çankırı'da esnafa 'reklam' desteği
Çankırı'da esnafa 'reklam' desteği
Çankırı'da esnafa 'reklam' desteği
Çankırı'da esnafa 'reklam' desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİLMİ ÇELİKEL

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Bahar Candan Burcu Biricik
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Metin Oktay Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çankırı'da esnafa 'reklam' desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 23:56:45. #1.14#
title