Çankırı'da 5 bin yıllık tuz mağarası yeniden ziyarete açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çankırı'da 5 bin yıllık tuz mağarası yeniden ziyarete açıldı

Çankırı'da 5 bin yıllık tuz mağarası yeniden ziyarete açıldıÇANKIRI'da, koronavirüs salgını nedeniyle 3 ay önce ziyarete kapatılan 5 bin yıllık tuz mağarası, bugün yeniden ziyarete açıldı.

01.08.2020 17:58 | Son Güncelleme: 01.08.2020 18:05

Çankırı'da 5 bin yıllık tuz mağarası yeniden ziyarete açıldı

ÇANKIRI'da, koronavirüs salgını nedeniyle 3 ay önce ziyarete kapatılan 5 bin yıllık tuz mağarası, bugün yeniden ziyarete açıldı. Tuz mağarasının turizme kazandırılması noktasında çalışmalar yürüttüklerini belirten Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Hedefimiz bu yıl kapsamlı bir festivalle Çankırı'mızı, mağaramızı tanıtmak, Türkiye'de ve dünyada tanıtımını yapabilmek dedi.

Çankırı'da Hititler döneminden beri tuz elde edilen ve kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta yerin 150 metre altında bulanan tuz mağarası, koronavirüs salgını nedeniyle 3 ay önce ziyarete kapatıldı. Astım, bronşit, akciğer hastalıklarının tedavisi ile birlikte sanatsal faaliyetlere de ev sahipliği yapan tuz mağarası, normalleşme süreci kapsamında bugün yeniden ziyarete açıldı.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yaklaşık 5 bin yıldır tuz üretilen mağaranın, bölgenin ve Türkiye'nin tuz ihtiyacını karşılayan önemli bir maden olduğunu söyledi.

1 MİLYON ZİYARETÇİ HEDEFİ

Tuz mağarasının turizme kazandırılması noktasında çalışmalar yürüttüklerini, mağaraya da 'Yer Altı Tuz Şehri' adını verdiklerini belirten Esen, yıllık 1 milyon ziyaretçi hedeflediklerini ifade etti.

Şu anda mağara dışında yapılan park alanı ve sosyal tesislerin yüzde 70 oranında tamamlandığını ve ilerleyen süreçte Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile mağara içinde de iyileştirmeler ve sosyal donatılar hazırlayacaklarını dile getiren Esen, Burada, karavanların kalacağı yerler, bungolov evler yapacağız. Burası bir şehir, mağara demiyoruz biz buraya. Şehirde ne olması gerekiyorsa biz burada onları gerçekleştireceğiz. Hedefimiz bu yıl kapsamlı bir festivalle Çankırı'mızı, mağaramızı tanıtmak, Türkiye'de ve dünyada tanıtımını yapabilmek. Pandemi sürecinde bu planlarımızı biraz ötelemek zorunda kaldık. Buna rağmen geçen yıl ziyaretçi sayımız 200 binlere yaklaştı. Hedefimiz 1 milyon. Şehrin tanıtımına çok büyük katkı sağlayacağını inanıyoruz. Dışarının sıcaklığı ne olursa olsun mağarada hava sıcaklığı sabit 16 derece dedi.

Çankırı'da 5 bin yıllık tuz mağarası yeniden ziyarete açıldı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bayram günü çıkan kavgada kan döküldü: 1 ölü 3. Sayfa
Bayram günü çıkan kavgada kan döküldü: 1 ölü
Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile'ye akın etti Ekonomi
Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile'ye akın etti
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi Güncel
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kurtulunca aracın üzerine çıktı Güncel
Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kurtulunca aracın üzerine çıktı
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor Dünya
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum Magazin
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
Hindistan'da korkunç vinç kazası anı kameralara yansıdı: 9 ölü 1 yaralı
Hindistan'da korkunç vinç kazası anı kameralara yansıdı: 9 ölü 1 yaralı
İstanbul'un ünlü restoranında çorbanın içinden çıkan cam parçası müşteriyi yaraladı
İstanbul'un ünlü restoranında çorbanın içinden çıkan cam parçası müşteriyi yaraladı
Zonguldak'taki market kurban etlerini ücretsiz kıyma çekince vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu
Zonguldak'taki market kurban etlerini ücretsiz kıyma çekince vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
Irak Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs uyarısı: Tehlike çanları çalıyor
Irak Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs uyarısı: Tehlike çanları çalıyor
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
Çoban ressam yaptığı resimlerle doğayı açık hava sergisine çevirdi
Çoban ressam yaptığı resimlerle doğayı açık hava sergisine çevirdi
İBB'ye ait kurban kesim alanında kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendisi kesti
İBB'ye ait kurban kesim alanında kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendisi kesti
Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haber Rusya'dan geldi! Klinik denemeler tamamlandı
Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haber Rusya'dan geldi! Klinik denemeler tamamlandı
Teknoloji devi Apple yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu
Teknoloji devi Apple yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu
Eminönü havadan görüntülendi! Vatandaşlar yine sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Eminönü havadan görüntülendi! Vatandaşlar yine sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı
Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı
İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı
İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Rahatlık devam ederse, gerekli kararları yeniden alırız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Rahatlık devam ederse, gerekli kararları yeniden alırız
Eren Bülbül'ün annesi: Oğlumun mezarını ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na kızgın değil kırgınım
Eren Bülbül'ün annesi: Oğlumun mezarını ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na kızgın değil kırgınım
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı
Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı
İstanbul'da askeri alanda yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
İstanbul'da askeri alanda yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu
Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu
Sergen Yalçın, Cenk Tosun ile Galatasaray'dan ayrılan Lemina'yı istiyor
Sergen Yalçın, Cenk Tosun ile Galatasaray'dan ayrılan Lemina'yı istiyor
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Ehliyetsiz motosikletli canından oldu, çarptığı cipin şoförü kahroldu
Ehliyetsiz motosikletli canından oldu, çarptığı cipin şoförü kahroldu
Trabzonspor, Fenerbahçe'ye gitmesi beklenen Filip Novak'ın yerine Konstantinos Stafylidis'i düşünüyor
Trabzonspor, Fenerbahçe'ye gitmesi beklenen Filip Novak'ın yerine Konstantinos Stafylidis'i düşünüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Beyonce Müge Anlı Ozan Güven
Spor Mehmet Topal Burak Yılmaz Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Şehit Yangın Bayram Hindistan
Şu an buradasınız: Çankırı'da 5 bin yıllık tuz mağarası yeniden ziyarete açıldı - Çankırı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.8.2020 18:05:41. #1.15#
title