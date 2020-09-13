Çankırı Çerkeş'te dolu yağdı! Her yer bembeyaz oldu
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Çankırı Çerkeş'te dolu yağdı! Her yer bembeyaz oldu

Türkiye'nin birçok noktası sıcak havanın etkisi altındayken Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan dolu yağışı sonrası ilçe beyaza büründü.

Çankırı Çerkeş'te dolu yağdı! Her yer bembeyaz oldu
13.09.2020 07:32 | Son Güncelleme: 13.09.2020 07:38

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde akşam saatlerinde önce sağanak yağış ardından da dolu etkili oldu. Yağmur dolayısıyla sokaklarda su birikintileri oluşurken hava şartları da hayatı olumsuz etkiledi.

VATANDAŞLAR NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

İlçe merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Zamanla etkisini artıran sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Sağanak yağmurun ardından etkili olan dolu yağışı da adeta ilçenin belirli kesimlerini beyaza bürüdü. Hava durumuna hazırlıksız yakalanan vatandaşlar adeta neye uğradığını şaşırırken bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yaşanan olumsuzluk ve oluşan su birikintileri dolayısıyla araçlar da trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Çankırı Çerkeş'te dolu yağdı! Her yer bembeyaz oldu

"BÜTÜN EKİPLERİMİZ YOĞUN ÇALIŞMA İÇERİSİNDE"

Durum hakkında açıklamada bulunan Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, "Evlerini su basan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gideriyoruz. Bütün ekiplerimiz yoğun çalışma içerisinde. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yok ancak mağdur olan vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Çankırı Çerkeş'te dolu yağdı! Her yer bembeyaz oldu
Çankırı Çerkeş'te dolu yağdı! Her yer bembeyaz oldu
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