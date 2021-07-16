ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ, MATEMATİK ALANINDA TÜRKİYE 1'İNCİSİ OLDU

Araştırma MerkezleriÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ, MATEMATİK ALANINDA TÜRKİYE 1'İNCİSİ OLDUOrta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde bulunan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, Dünya Alan Sıralaması 2020-2021 sonuçlarını açıkladı.

Araştırma Merkezleri

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ, MATEMATİK ALANINDA TÜRKİYE 1'İNCİSİ OLDU

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde bulunan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, Dünya Alan Sıralaması 2020-2021 sonuçlarını açıkladı. 2019-2020 yıllarında Matematik Bilimlerinde Türkiye 2'ncisi olan Çankaya Üniversitesi, başarı grafiğini bir basamak daha yükselterek, 2020-2021 yıllarında, 1'inci oldu.

"ULUSAL VE ULUSLARARASI BAŞARILAR BİZLERİ GURURLANDIRMAKTADIR"

Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun, güçlü akademik kadrosu ile birçok kurum ve araştırma mecralarında ön sıralarda yer alan Çankaya Üniversitesinin Matematik Bilimlerindeki başarısını da giderek artırdığını vurgulayarak, "Çeyrek asırdır Türk eğitim sistemine katkı sağlayan Üniversitemiz, ulusal ve uluslararası başarılarıyla bizleri gururlandırmaktadır. Uzun yıllardır gayretle sürdürülen uluslararası standartlardaki eğitim-öğretimin yanı sıra bilimsel çalışma ve araştırmalara da verdiğimiz önemin karşılığını alıyoruz. Akademisyenlerimizin üstün çabası sonucu bu yıl Matematik Bilimlerinde Türkiye 1'incisi olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. " ifadelerini kullandı.

DEĞERLENDİRMEDE ATIFLAR BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fahd Jarad, URAP Laboratuvarı'nın bir taraftan üniversitelerin dünya sıralamalarını ilan ederken diğer taraftan çeşitli bilim alanlarına göre sıralamaları da veren Türkiye'deki tek kuruluş olduğunu vurgulayarak, değerlendirmenin yayınlanan araştırma makaleleri, bu makalelerin aldıkları atıflar ve etki çarpanlarının göz önüne alınmasıyla yapıldığını belirtti.

BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATILDI

Prof. Dr. Fahd Jarad, Temmuz ayında açıklanan URAP 2021 Alan Sıralamalarına göre, Çankaya Üniversitesi'nin büyük bir başarıya imza attığını ifade ederek, "Üniversitemiz ülkemizdeki tüm üniversitelerin Matematik Bölümleri arasında 1'inci sırada yer almıştır. Dünyadaki matematik bölümleri sıralamasında ise 378'inci sırada yer almıştır. Sıralamalarda yayın başına düşen atıf sayısı tıpkı makale sayısı gibi önemli bir gösterge olarak yer almaktadır. Bu nedenle, üniversitelerde yüksek atıf alan makale sayısı arttıkça üniversitenin sıralamalardaki yeri yukarıya doğru çıkmaktadır. Çok sayıda yayına sahip olduğu halde makalelerine yapılan atıf sayısının düşük olması nedeniyle pek çok üniversite sıralamalara girememektedir. " diye konuştu.

SON 5 YILIN AKADEMİK PERFORMANSI DEĞERLENDİRİLİYOR

URAP alan sıralamasında, makale ve atıf konusunda güvenilir veri kaynaklarından birisi olan Clarivate Analytics InCites tarafından sağlanan nesnel veriler kullanılıyor. Anket ve benzeri yöntemlerle elde edilen, kişisel yorumlara bağlı öznel veriler ise değerlendirmeye alınmıyor. URAP alan sıralamaları, son 5 yılın akademik performansının değerlendirmesini sunuyor.

Duyuru Ekleme Tarihi : 16. 07. 2021 16: 50

Kaynak: Habermetre