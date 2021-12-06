Canikli: "(İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Borç batağına sürüklenmiş" - Haberler
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Canikli: "(İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Borç batağına sürüklenmiş"

AA - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin konuşması TBMM - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, TBMM Genel Kurulu'nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde konuşma yaptı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin konuşması Tbmm - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, TBMM Genel Kurulu'nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde konuşma yaptı. (4)

Canikli: (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Borç batağına sürüklenmiş

Canikli: (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Borç batağına sürüklenmiş

Canikli: (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Borç batağına sürüklenmiş

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