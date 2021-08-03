Canice öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan yürek sızlatan Selda Bağcan paylaşımı: Sanırım onu görmeden öleceğim

5 gündür kayıp olarak aranan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı. Haytaoğlu'nun yıllar önce yaptığı paylaşımda "Sanırım Selda Bağcan'ı görmeden öleceğim" demesi gündem olunca usta sanatçıdan cevap gecikmedi.

28 Temmuz'dan bu yana aranan 21 yaşındaki kayıp Azra Gülendam Haytaoğlu'nun iş için buluştuğu emlakçı adam tarafından tecavüz edilip boğulduğu cansız bedeninin de 5 parçaya ayrılıp ormana gömüldüğü ortaya çıktı. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartılan katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 'Canavarca hisle adam öldürmek' suçundan tutuklanan Ayhan, cezaevine gönderildi.

"SANIRIM SELDA BAĞCAN'I GÖRMEDEN ÖLECEĞİM"

Magazinsortie.com'un haberine göre, vahşi bir cinayete kurban giden Azra Gülendam Haytaoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti. Genç kızın Twitter hesabından hayranı olduğu Selda Bağcan'ı "Sanırım Seldan Bağcan'ı görmeden öleceğim" tweeti ortaya çıktı. Haytaoğlu, Selda Bağcan için attığı başka bir tweette ise "Tanrım kalbim nasıl alıyor bazen adaletini sevesim geliyor dünya" yazmış.

SELDA BAĞCAN'DAN İLK HAMLE GELDİ

Selda Bağcan ise bu konu hakkında "Selde Bağcan artık senin için de söyleyecektir sevgili Azra, ışıklar için uyu kızım" yorumunu beğenerek Hakkında yapılan bir yorumu beğendi. Usta sanatçı hakkında yapılan haberi de Twitter hesabından paylaştı.