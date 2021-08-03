Canice öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan yürek sızlatan Selda Bağcan paylaşımı: Sanırım onu görmeden öleceğim
5 gündür kayıp olarak aranan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı. Haytaoğlu'nun yıllar önce yaptığı paylaşımda "Sanırım Selda Bağcan'ı görmeden öleceğim" demesi gündem olunca usta sanatçıdan cevap gecikmedi.
28 Temmuz'dan bu yana aranan 21 yaşındaki kayıp Azra Gülendam Haytaoğlu'nun iş için buluştuğu emlakçı adam tarafından tecavüz edilip boğulduğu cansız bedeninin de 5 parçaya ayrılıp ormana gömüldüğü ortaya çıktı. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartılan katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 'Canavarca hisle adam öldürmek' suçundan tutuklanan Ayhan, cezaevine gönderildi.
"SANIRIM SELDA BAĞCAN'I GÖRMEDEN ÖLECEĞİM"
Magazinsortie.com'un haberine göre, vahşi bir cinayete kurban giden Azra Gülendam Haytaoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti. Genç kızın Twitter hesabından hayranı olduğu Selda Bağcan'ı "Sanırım Seldan Bağcan'ı görmeden öleceğim" tweeti ortaya çıktı. Haytaoğlu, Selda Bağcan için attığı başka bir tweette ise "Tanrım kalbim nasıl alıyor bazen adaletini sevesim geliyor dünya" yazmış.
SELDA BAĞCAN'DAN İLK HAMLE GELDİ
Selda Bağcan ise bu konu hakkında "Selde Bağcan artık senin için de söyleyecektir sevgili Azra, ışıklar için uyu kızım" yorumunu beğenerek Hakkında yapılan bir yorumu beğendi. Usta sanatçı hakkında yapılan haberi de Twitter hesabından paylaştı.
NE OLMUŞTU?
Antalya emniyetinin de titizlikle yürüttüğü arama çalışmaları kapsamında Haytaoğlu'nun son görüldüğü bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan'la görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekipleri, Ayhan'ı çapraz sorguya aldı. Ayhan, ilk ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik gitti. Bilgim yok" diye ifade verdi. Polis bunun üzerine Ayhan'ı serbest bıraktı.
ÇAPRAZ SORGUDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Cinayet masası ekipleri, daha sonra MOBESE ve çevre iş yeri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde Mustafa Murat Ayhan'ın, Konyaaltı ilçesindeki evinden aynı valiz ile birkaç kez çıkıp gittiğini belirledi. Bunun üzerine Ayhan, yeniden gözaltına alındı. Tekrar çapraz sorguya alınan Ayhan, cinayeti işlediğini itiraf etti. Ayhan'ın, ifadesinde Azra'nın ölümü üzerine paniğe kapıldığını cesedi banyoya götürerek bıçakla parçaladığını da anlattığı kaydedildi.
"BOĞARAK ÖLDÜRDÜM, CESEDİNİ 5 PARÇAYA AYIRDIM"
Ayhan, "Azra, 28 Temmuz'da beni aradı. Buluştuk. Evde birlikte yemek yedik. Alkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp cesedini 5 parçaya ayırdım. Cesedin parçalarını valize koyup Kepez ilçesi Varsak ormanlık alanda gömdüm" dedi. Öte yandan Mustafa Murat Ayhan'ın, Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürdükten sonra vücuduna jiletle ismini yazdığı belirtildi.
TUTUKLANDI
Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartılan katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 'Canavarca hisle adam öldürmek' suçundan tutuklanan Ayhan, cezaevine gönderildi.