Candan Ünal kimdir? Candan Ünal kaç yaşında, aslen nerelidir?

"Böyle Bitmez Ama Git" isimli kitabıyla adını duran Candan Ünal, Müjdat Gezen'in yönettiği " Yedi Kocalı Hürmüz" ve Haldun Dormen'in yönettiği " Bir Kış Öyküsü " müzikallerinde rol almıştır. Peki Candan Ünal kimdir? Candan Ünal kaç yaşında nerelidir?

Yazdığı yazıların yanı sıra oyunculuğuylada ön plana çıkan Candan Ünal, Hürriyet Gazetesi'nin ortak düzenlediği yarışmada " Sular Aydınlanıyordu " adlı tek kişilik oyunuyla " Onur Ödülü'ne " layık görüldü. İşte Candan Ünal'ın biyografisi...

CANDAN ÜNAL KİMDİR?

Candan Ünal, 4 Mart 1974 İstanbul doğumludur. Üniversitede Halkla İlişkiler okuyan Candan Ünal, ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. Yazarlığın yanında da tiyatro ve dizilerde de rol almaktadır.

Üniversitede Halkla İlişkiler okuyan Candan Ünal, ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. Şarkı söyleme tutkusunu çocukluğundan beri içinde taşıyan yazar, okul yıllarında profesyonel olarak şarkı söylemeye başladı. Ardından felsefeye gönül veren Ünal, İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünde eğitimine başladı.

Okumak ve yazmak tutkusuyla birleşen sanat yolculuğu, onu yazdıklarını başka insanlarla paylaşmaya doğru yönlendirdiğinde yıl 2008'di. Bu arada kendini hep eksik hissettiği alanlarda NLP, Yaşam Koçluğu, Kişisel Gelişim, Kuantum Düşünme Teknikleri, Temel Psikoloji, Çocuk Psikolojisi, Zaman Yönetimi, Stres Yönetimi, İletişim, Davranış Bilimleri gibi pek çok konularda eğitim aldı.

2008 yılından itibaren Yüksek Topuklar Kadın Sitesi, MSN Kadın Portalı, Aşk ve İlişkiler sitelerinde her gün okurlarıyla buluşuyor. Ayrıca Seninle Dergisi'nde 2009 yılından beri her ay yazıları yayınlanıyor. Candan Sohbetler ve Candan Mektuplar isimli iki ayrı köşede, okurlarından gelen mektuplara yanıt vererek, onların sorunlarını paylaşıp çözüm yolu öneriyor. Ayrıca İstanbul'daki ofisinde İlişki Danışmanlığı ve Yaşam Koçluğu yapıyor.

İlk kitabı "Böyle Bitmez Ama Git" 2014 Şubat ayında piyasaya çıktı. İkinci kitabı Nisan 2015'te basılan 2.kitabı ise; "Kadınlar Susarak Gider". Yeni kitabı "Mükemmel Kadın Olmayın" 2018'de raflardaki yerini aldı.

Şirketlerde ve bireysel danışmanlıklarda ilişkiler üzerine eğitimler vermeye başlayan Ünal, "özel hayatta huzur, iş dünyasında başarı getirir" sloganıyla yola çıktığı eğitimlerde, insan ilişkilerindeki çıkmazlara çözümler öneriyor, iletişim sorunlarını farklı bir gözle irdeliyor. Ardından bu alanda gelen talepleri ve eksikleri gördükçe verdiği eğitimlerin içeriklerini de geliştirdi. Geri bildirimlerin sonucunda özellikle iş yerinde kuşak çatışmasının günümüzde ne kadar önemli bir sorun haline geldiğini fark ettiğinden, "X Kuşağında Yöneticiler, Y Kuşağında Çalışanlar" isimli çağımızın temel çatışmalarından biri olan bir eğitim geliştirdi. Bir oyuncu olması ve geçmişte aldığı tiyatro eğitimi, eğitimlerinde interaktif anlatım ve dinleyici katılımını destekleyen eğitim biçimiyle, eğitim verenler arasında adı hızla yükseldi. "İnsanı tanımadan, insanı anlamak ve anlatmak mümkün değildir" diyen Candan Ünal, günümüzün önemli kurumlarında eğitimler vermeye devam etmektedir.

Kendi deyimiyle "öğrenmeye aç, okumaya ve yazmaya doymuyor".

1990 yılında sahne ile buluşan Ünal, 1992 yılında M.E.B ve Hürriyet Gazetesi'nin ortak düzenlediği yarışmada " Sular Aydınlanıyordu " adlı tek kişilik oyunuyla " Onur Ödülü'ne " layık görüldü. Güçlü sesi ve yorumu ile ön plana çıkan Candan Ünal, aldığı tiyatro eğitimiyle sesini birleştirerek " Sahne Şovlarını " göz önüne serdi ve organizasyonların aranan isimlerinden oldu. Bu durum sanatçının müzikaller ve tiyatro serüveninin de başlangıcı oldu. Müjdat Gezen'in yönettiği " Yedi Kocalı Hürmüz", Haldun Dormen'in yönettiği " Bir Kış Öyküsü " müzikallerinde rol aldı. Hala televizyonda pek çok dizide rol almaktadır.

OYNADIĞI DİZİLER

Üvey Baba

Dadı

Yarım Elma

Beşik Kertmesi

Sular Durulunca

Revani - ül Şekerpare

Emret Komutanım

OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

7 Kocalı Hürmüz Müzikali

Bir Kış Öyküsü Müzikali

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