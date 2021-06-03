Canan Karatay kimdir? Canan Karatay kaç yaşında, nereli? Canan Karatay hayatı ve biyografisi!

Türk hekim, Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü, eski İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü ve İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları öğretim üyesi, kalp ve iç hastalıkları uzmanı olan Canan Karatay kimdir? Canan Karatay kaç yaşında, nereli? Canan Karatay mesleği nedir? Canan Karatay hayatı ve biyografisi nedir?

Türk hekim, Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü, eski İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü ve İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları öğretim üyesi, kalp ve iç hastalıkları uzmanı olan Canan Karatay kimdir? Canan Karatay kaç yaşında, nereli? Canan Karatay mesleği nedir? Canan Karatay hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

CANAN KARATAY KİMDİR?

Canan Efendigil Karatay, (d. 2 Mart 1943, Elazığ), Türk hekim, Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü, eski İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü ve İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları öğretim üyesi, kalp ve iç hastalıkları uzmanıdır.

HAYATI

Lise eğitimini 1961 yılında Üsküdar Amerikan Lisesi'nde tamamlayan Karatay, 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği'nde iç hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı. 1972-1974 yılları arasında kazandığı İngiliz Hükümeti bursu ile Liverpool Regional Cardiac Center'da kardiyoloji alanında uzmanlık eğitimine başladı. 1974-1976 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği'nde baş asistan olarak çalıştı. Karatay, görevini Grup Florence Nightingale Hastanesi'nde sürdürmektedir. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü kurucularından olan ve halen Onursal Öğretim Üyesi sıfatıyla ders vermekte olan Ali Karatay'la evlidir.

HAKKINDA

Kitaplar

• Karatay Diyeti Bilimsel Gerçeklerle Kilo Vermenin ABC'si, HAYY KİTAP, 2011 ISBN 9786054325481

• Karatay Diyeti'yle Yaşam Boyu Sağlık, HAYY KİTAP, ISBN 2012 9786054325726

• Karatay Mutfağı Kalıcı Kilo Verdiren Yemek Tarifler, HAYY KİTAP, 2012 ISBN 9786054325849

• Karatay Diyeti'yle Beslenme Tuzaklarından Kurtuluş Rehberi, HAYY KİTAP, 2013 ISBN 9786055181383

• Anne Adayları ve Hamileler İçin Karatay Diyeti, HAYY KİTAP, 2015 ISBN 9786059841061

• Gerçek Tıbbın 10 Şifresi, HAYY KİTAP, 2018 ISBN 9789752477759

• Karatay Diyeti'yle Obezite ve Diyabete Çözüm Var! HAYY KİTAP, 2018 ISBN 9786055181154

İlk kitabı Nisan 2011'de "Karatay Diyeti" ismiyle çıkmıştır. Daha sonra Kasım 2011 "Karatay Diyetiyle Yaşam Boyu Sağlık", Mayıs 2012 "Karatay Mutfağı", Şubat 2013 "Karatay Diyetiyle Obezite ve Diyabete Çözüm Var!" ve son olarak Ekim 2013'te "Karatay Diyetiyle Beslenme Tuzaklarından Kurtuluş Rehberi" isimli kitapları yayınlanmıştır.