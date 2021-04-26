Canan Ergüder'in ardından Serhat Teoman da Menajerimi Ara'dan ayrıldı

Menajerimi Ara'dan ayrılan Canan Ergüder'in ardından Serhat Teoman'dan da beklenmedik bir veda geldi. Rol gereği yurt dışına giden oyuncu, Instagram hesabından veda paylaşımı yaparak "Birlikte oynamaktan gurur duyduğum tüm meslektaşlarıma sonsuz teşekkürler" dedi.

Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın dün akşam ekrana gelen 35. son bölümünde iki ayrılık birden yaşandı. Meme kanserine yakalanan ünlü oyuncu Canan Ergüder diziye veda ettikten sonra Serkan rolünü canlandıran Serhat Teoman da diziden ayrıldı. Dizinin sosyal medya hesabından Canan Ergüder ve Serhat Teoman için bir veda klibi de paylaşıldı. Dizinin paylaşımının ardından Serhat Teoman'da kendi Instagram hesabından bir veda paylaşımı yaptı.

"BAŞKA HİKAYELERDE GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Canan Ergüder'le birlikte diziye veda eden Serhat Teoman, Instagram hesabından setteki son gününde çekilen kareleri paylaşarak "Evren hikayelerden oluşmuştur, atomlardan değil. Anlatması en güzel hikayelerdendi benim için. Böylesine zor zamanlarda Menajerimi Ara'ya elini, emeğini, sesini, nefesini büyük bir özveri ve sevgiyle koyan tüm yapım ve çekim ekibine, birlikte oynamaktan gurur duyduğum tüm meslektaşlarıma sonsuz teşekkürlerim ve sevgilerimle! Başka hikayelerde buluşmak üzere" dedi.

CANAN ERGÜDER'E ÖZEL VEDA PAYLAŞIMI

Dizideki partneri Canan Ergüder'le de bir fotoğrafını paylaşan Teoman, şu ifadeleri kullandı: "İyi oyuncu iyi insandır. Canan da en güzel örneklerinden biri bu gerçeğin. Yeniden sözcüklere gerek duymadan birbirimizi anladığımız ve yeni hikayeler anlatacağımız günler gelecek eminim. O güne kadar her zaman olduğun gibi güçlü ve güler yüzlü kal."

Partnerinin paylaşımına sessiz kalamayan Canan Ergüder ise "Serhatcım, seninle oynamak ne kadar güzeldi anlatamam. Tekrar paslaştığımız, bol bol güldüğümüz günlere" dedi.