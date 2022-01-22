Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu Kartopu oynayan gençler soğuk kış gününü eğlenceye çevirdi Çanakkale'nin Yenice ilçesi ile Çan ilçelerinde dün akşamdan itibaren yağan kar yağışı her yeri beyaza bürüdü.

ÇAN, ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Kartopu oynayan gençler soğuk kış gününü eğlenceye çevirdi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Yenice ilçesi ile Çan ilçelerinde dün akşamdan itibaren yağan kar yağışı her yeri beyaza bürüdü. Doğa beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı 15 santimetreyi gördü.

Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı Çanakkale'nin de yüksek kesimlerinde etkili oldu. Gece yarısı başlayan kar yağışı Yenice ve Çan ilçelerinde öğle saatlerine kadar devam etti. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı bölgede belediye ekipleri küreklerle ve iş makinalarıyla biriken karları temizledi. Karayollarına bağlı ekiplerde ilçeler arası ulaşımın aksamaması için tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyünde kar sevincini yaşayan gençler, kartopu oynayarak soğuk kış gününü eğlenceye çevirdi.