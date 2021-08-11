Çanakkale Muharebeleri'nin cephe gerisindeki sağlık hizmetleri müzede anlatılacak

Çanakkale Savaşları'nda Gelibolu Yarımadası'ndaki muharebeler sırasında cephe gerisinde devam eden sağlık hizmetleri, 1915 Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi ile gelecek nesillere aktarılacak.

Çanakkale Savaşları'nda Gelibolu Yarımadası'ndaki muharebeler sırasında cephe gerisinde devam eden sağlık hizmetleri, 1915 Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi ile gelecek nesillere aktarılacak.

Gelibolu Yarımadası Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Muharebelerinde cephe gerisinde yürütülen sağlık hizmetlerini tarihi alana gelen ziyaretçilere anlatmak ve duygu dünyalarına dokunmak amacıyla 3 aşamadan oluşan proje hazırladı. Projenin birinci aşaması olan Alçıtepe Hilal-i Ahmer Hastanesi Açık Hava Sergisi, 18 Mart 2018'de ziyarete açıldı. Yoğun ilgi gören sergi, tarihi alanın adeta odak noktalarından biri oldu. İkinci aşamada ise "1915 Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi" çalışmaları tamamlandı.

Gelibolu Yarımadası Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı kontrolünde Konya Selçuklu Belediyesi'nin destekleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin katkılarıyla hazırlanan müze, dün düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Doktor, hasta bakıcı ve diğer sağlık çalışanlarının Hilal-i Ahmer Hastanelerinde yaralı asker ve sivillere verdikleri sağlık hizmetlerinin dönem fotoğraflarından esinlenerek anlatıldığı müzede, cephe gerisinden getirilen askerlere yapılan müdahale ve ameliyatların, hastanelerde bulunan laboratuvar çalışmalarının, ağız ve diş tedavilerinin, yaralı asker koğuşları ile yaralı kadın ve çocuk koğuşu canlandırması bulunuyor. Projenin üçüncü aşaması olarak müzenin arka bahçesine "Siper Canlandırması Projesi ve Uygulama İşi" çalışması başlatıldı. Projenin son etabı olan çalışmaların 2022'nin ilk yarısında tamamlanması hedefleniyor.

"Çanakkale Muharebeleri'nin sağlık hizmetleri"

Muharebeler sırasında kurulan Menzil Genel Müfettişliği, kendine bağlı lojistik birliklerini oluşturdu. Bunlar cephe gerisinde sağlık hizmeti verilmesi, yiyecek ve erzak getirilmesi, cephane tedariki, hayvan ve yem sağlanması ve bunların dağıtılmasıyla görevlendirildi. Birinci Dünya Savaşı'na girildiğinde ordunun, sağlık kurumları ağırlıklı İstanbul'da bulunuyordu. Haydarpaşa, Gümüşsuyu, Maltepe, Yıldız ve Gülhane Hastaneleri'ne ilave olarak Tuzla Hereke, İzmit, Eskişehir, Konya Hastaneleri de İstanbul'a bağlandı. 25 Nisan öncesi, harekat alanında sadece Müstahkem Mevki Komutanlığı emrindeki Çanakkale Merkez Hastanesi ile Gelibolu'daki kışla içinde kurulmuş 400 yataklı Gelibolu Hastanesi bulunuyordu. 19. Tümen'in seyyar hastanesi Kilitbahir'de, 9. Tümen'in Seyyar Hastanesi de Anadolu yakasında Sarıçalı'da bulunmaktaydı.

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Kaynak: Habermetre