Çanakkale'de yankesicilik yaptığı iddia edilen zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Çanakkale'de bir kişinin cep telefonunu ve parasını yankesicilik yaparak çaldığı öne sürülen şüpheli Tekirdağ'da gözaltına alındı.

Çanakkale'de bir kişinin cep telefonunu ve parasını yankesicilik yaparak çaldığı öne sürülen şüpheli Tekirdağ'da gözaltına alındı.

Çanakkale'de 2 Mart'ta Kilitbahir feribotundan inen O.G'nin cep telefonu ve cebindeki 2 bin 400 lira çalındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, teknik çalışma sonucunda şüphelinin kimliğini belirledi.

Ekipler, zanlı M.A'yı otobüsle İstanbul'a giderken Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yakaladı.

Gözaltına alınan ve üzerinde O.G'ye ait cep telefonu ile 1900 lira bulunan M.A, Çanakkale'de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel