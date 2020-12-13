Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı
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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

13.12.2020 13:25 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:29
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5'i Afganistan uyruklu 11 zanlı tutuklandı.

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5'i Afganistan uyruklu 11 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve Gelibolu ile Biga ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerce yapılan aramalarda 270 gram sentetik uyuşturucu, 100 sentetik uyuşturucu hap, bir miktar esrar, ruhsatsız silah, 4 mermi, 5 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A, Y.T, H.H, K.Ç, E.B, A.G, R.S, K.S, Y.K, C.A. ve H.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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