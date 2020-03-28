Çanakkale'de şehirler arası yolculuk tedbirleri
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Çanakkale'de şehirler arası yolculuk tedbirleri

Çanakkale Valiliği bugün saat 17.00 itibariyle otobüs ile şehir dışına çıkışlarda "Şehirler arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi" zorunluluğunun getirildiğini duyurdu.

28.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:00
Çanakkale'de şehirler arası yolculuk tedbirleri

Çanakkale Valiliği bugün saat 17.00 itibariyle otobüs ile şehir dışına çıkışlarda "Şehirler arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi" zorunluluğunun getirildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de vaka sayısında artışlar yaşanan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en temel özelliğinin fiziksel temas, hava yolu gibi yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu belirtildi.

Bu salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolunun sosyal hareketliliğin ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun sağlanması olduğunun ifade edildiği açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İçişleri Bakanlığı, diğer bakanlıklar ile Valilik olarak tedbirlerin alındığı vurgulandı.

İl Hıfzısıhha Kurulunca konuyla ilgili olarak gerçekleştirilen toplantıda çeşitli kararların alındığının kaydedildiği açıklamada, şöyle denildi:

"İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, Çanakkale Valiliği tarafından oluşturulan Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde 'Şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi' belgesi düzenlenmesine, Seyahat İzin Kurulu Çanakkale Valiliğinin belirleyeceği kamu görevlisinin başkanlığında, emniyet temsilcisi, belediye temsilci, otogar sorumlusu ve ilgili meslek odası temsilcisi yoksa konuya ilişkin sivil toplum temsilcisinden oluşacaktır. Bu kurulların otogarlarda görev yapmasına, bu amaçla görevin niteliğine uygun yerlerin tahsis edilmesine, Seyahat İzin Kurulunca, şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi verilenler tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferinin planlamasına ve ilgililere bilgi verilmesine, Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulmasına, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlayacaktır."

Açıklamada ayrıca, Seyahat İzin Kurulunca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen yolcu listeleri gidilecek ildeki valiliğe bildirileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Çanakkale Valiliğince, illerine gelecekleri bildirilen yolcuların il girişlerinde kontrolleri gerçekleştirilmesine, karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınmasına, karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususunun tebliğ edilmesine ve uyulup uyulmadığının sürekli kontrol edilmesine, Bu süreçte otogarlarda görev yapacak tüm personelin rutin aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilmesine, Yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergahlarında ancak il otogarlarında duracak ve durdukları illerin Valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları, kapasitelerinde boşluk olması durumunda almasına, Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetlerinin yasaklanmasına karar verilmiştir. Ayrıca 28 Mart saat 17.00 itibariyle seferlerin durdurulması kararlaştırılmıştır."

Kaynak: AA

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