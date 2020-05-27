Çanakkale'de kısıtlama sonrası gemi seferleri normale döndü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çanakkale'de kısıtlama sonrası gemi seferleri normale döndü

Çanakkale'de, boğaz ve adalar hattında araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş, Ramazan Bayramı'nda getirilen 4 günlük kısıtlama nedeniyle feribot seferlerini azaltmıştı.

Çanakkale'de kısıtlama sonrası gemi seferleri normale döndü
27.05.2020 13:41 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:45

Çanakkale'de, boğaz ve adalar hattında araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş, Ramazan Bayramı'nda getirilen 4 günlük kısıtlama nedeniyle feribot seferlerini azaltmıştı. Gece yarısı itibariyle kalkan kısıtlamanın ardından feribot seferleri bir önceki tarife saatlerine geri çekildi.

Gestaş tarafından bildirilen sefer saatleri şöyle:

Çanakkale- Eceabat arası: 01.00, 07.00, 09.00, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00

Eceabat- Çanakkale arası: 06.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.00, 20.00, 00.00

Çanakkale Kilitbahir arası: 08.00, 10.00, 12.00,14.00, 16.00, 19.00, 22.00

Kilitbahir- Çanakkale arası: 07.30, 9.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.30, 21.00

Gökçeada- Kabatepe arası: 07.00, 17.00

Kabatepe- Gökçeada arası: 10.00, 20.00

Bozcaada- Geyikli arası (Sadece Cuma günleri sefer): 07.15, 17.00

Geyikli- Bozcaada arası (Sadece Cuma günleri sefer): 08.00, 18.00

Lapseki- Gelibolu hattında ise her yarım saatte bir karşılıklı seferler devam ediyor.

Bozcaada- Geyikli seferleri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar gereği yalnızca Cuma günleri gerçekleştirilirken, Gökçeada- Kabatepe ile diğer boğaz hatları günlük olarak belirtilen saatlerde devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi Haber
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı Haber
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Haber
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak Haber
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden...
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız? Haber
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
Zeynep'i bıçaklayarak öldüren milli boksör suç makinesi çıktı
Zeynep'i bıçaklayarak öldüren milli boksör suç makinesi çıktı
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu
Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
'Çilekten böcek çıkar mı?' tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi
"Çilekten böcek çıkar mı?" tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Kaliforniya Valisi, Türk diplomatı şehit eden Ermeni kökenli teröristin şartlı tahliyesini reddetti
Kaliforniya Valisi, Türk diplomatı şehit eden Ermeni kökenli teröristin şartlı tahliyesini reddetti
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda...
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi
Çay hasadı için Rize'ye gelenlerden 10'unda koronavirüs tespit edildi
Çay hasadı için Rize'ye gelenlerden 10'unda koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: 81 ilde bayram süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: 81 ilde bayram süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor
Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak
Galatasaray, Altay'da oynayan Cenk Özkaçar'ı gündemine aldı
Galatasaray, Altay'da oynayan Cenk Özkaçar'ı gündemine aldı
Japonya'da seyircisiz oynanan futbol maçları için uzaktan tezahürat uygulaması başlıyor
Japonya'da seyircisiz oynanan futbol maçları için uzaktan tezahürat uygulaması başlıyor
Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı
Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı
Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! O anlar anbean kameraya yansıdı
Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! O anlar anbean kameraya yansıdı
Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti
Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti
Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, Hagi'nin oğlu Ianis'in bonservisini aldı
Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, Hagi'nin oğlu Ianis'in bonservisini aldı
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 371,9 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 371,9 liradan işlem görüyor
Erdoğan ve Bahçeli de katılacak! Demokrasi ve Özgürlükler Adası bugün açılıyor
Erdoğan ve Bahçeli de katılacak! Demokrasi ve Özgürlükler Adası bugün açılıyor
THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı
THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Acun Ilıcalı Hatice Çarpar Yeliz Yeşilmen Kenan İmirzalıoğlu
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Bursa Avrupa Antalya
Şu an buradasınız: Çanakkale'de kısıtlama sonrası gemi seferleri normale döndü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 13:45:02. #1.14#
title