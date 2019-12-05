Çanakkale'de 650 litre sahte içki ele geçirildi
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 500 litre şarap, 100 litre votka ve 50 litre rakı ele geçirildi.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 500 litre şarap, 100 litre votka ve 50 litre rakı ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, sahte içki üretildiği ihbarı üzerine Kalkım beldesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Aramalarda 500 litre şarap, 100 litre votka ve 50 litre rakı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.