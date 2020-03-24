Çanakkale'de 2 'Pandemi Hastanesi' oluşturuldu
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Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Devlet Hastanesi, Çanakkale, Güncel

Çanakkale'de 2 'Pandemi Hastanesi' oluşturuldu

ÇANAKKALE'de koronavirüs tanılı ve şüpheli hastaların tedavisi için 2 hastane 'Pandemi Hastanesi' olarak belirlendi.

24.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:43
Çanakkale'de 2 'Pandemi Hastanesi' oluşturuldu
ÇANAKKALE'de koronavirüs tanılı ve şüpheli hastaların tedavisi için 2 hastane 'Pandemi Hastanesi' olarak belirlendi. Çanakkale merkezinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Çan Devlet Hastanesi, Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından pandemi hastanesine dönüştürüldü. Ayrıca, ÇOMÜ Hastanesi Acil Servis girişine gelen hastaların ön tanısı yapılmak üzere 2 çadır kuruldu. 

Sağlık Bakanlığı'nca 81 il sağlık müdürlüğüne gönderilen genelge ile bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az 2'si ve 3'üncü seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan tüm hastanelerin 'pandemi hastanesi' olarak kabul edileceği belirtildi. Bu kapsamda, Çanakkale'de ÇOMÜ Tıp Fakültesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Çan Devlet Hastanesi pandemi hastanesine dönüştürüldü. ÇOMÜ Hastanesi'ndeki diğer hastaların tümü Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kentte Çan ilçesi hariç, tüm koronavirüs tanılı ya da şüpheli hastalar ÇOMÜ Pandemi Hastanesi'ne nakledildi. Ayrıca, ÇOMÜ Hastanesi Acil Servis girişine gelen hastaların ön tanısı yapılmak üzere 2 çadır kuruldu.     

'HASTALARI 3 YATIŞ GRUBUNA AYIRDIK'Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ÇOMÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Şener, üniversite hastanesindeki normal hastaların Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne, Devlet Hastanesi'ndeki koronavirüs şüphelisi hastaların da üniversite hastanesine nakillerinin yapıldığını belirtti. Doç. Dr. Alper Şener, Pandemi Hastanesi'nde alınan önlemleri şöyle açıkladı:

"Üniversite hastanemiz acil servis girişine iki çadır kuruldu. Burada triyaj, yani ön değerlendirme yapılacak. Ciddi şüphesi olmayan hiç kimse hastane içine alınmayacak. Bu bir tedbir uygulaması. Birinci çadırda hekim dışında genel değerlendirmeyi yapacak olan sağlık personeli görev yapacak. Hasta bu çadırda izlenecek. Genel değerlendirmeden sonra fiziki muayeneyi gerektirecek durum ortaya çıkarsa, yani hasta kovid-19 şüphelisi olarak görünürse ikinci çadıra alınacak. Burada hekim kesin tanı koyması halinde hasta hastaneye tetkik, gözlem ya da yatma işlemi için alınacak. Şu anda hastanemizde kovid tanılı ya da şüphelisi dışında hasta bulunmuyor. Diğer hastaların tamamını devlet hastanesine naklettik. Ayrıca devlet hastanesinde yatan kovid tanısı konmuş ya da şüpheli hastaları da buraya naklettik. Hastaları 3 yatış grubuna ayırdık. Solunum sıkıntı olan ama ateşi olmayan hastaları birinci grup olarak genel servislere yatırdık. Yarı kritik hastaları da grup iki olarak ayırdık. Üçüncü grup ise entübe ve yoğun bakım gerektiren hastalardan oluşuyor. Çan Devlet Hastanesi'ndeki hastalar hariç diğer hastanelerdeki kovid tanılı ya da şüphelisi hastalar hastanemize sevk edildi. Çan Devlet Hastanesi ise Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ikinci pandemi hastanesi ilan edildi" dedi.


- Çanakkale

Kaynak: DHA

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