Çanakkale Boğazı'nın 'muhafızı', 202 yıllık Bigalı Kalesi'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE Savaşları'nda 'muhabere merkezi' ve 'silah tamirhanesi' olarak kullanılan 202 yıllık Bigalı Kalesi'nde, 6 yıl önce başlanan restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Tarihi kaleyi bu yıl ziyarete açmayı hedeflediklerini söyleyen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Tarihi alana gelen ziyaretçiler, buradaki Çanakkale ruhunu hissetmiş, teneffüs etmiş, adeta tarih içinde bir yolculuk yapmış olacak" dedi.

Gelibolu Yarımadası'nda 1807 yılında yapımına başlanan, 1820 yılında ise tamamlanan Bigalı Kalesi, özellikle Çanakkale Savaşları'nda önemli roller üstlendi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, 'muhabere merkezi' ve 'silah tamirhanesi' olarak kullanılan 202 yıllık tarihi kale ile ilgili 6 yıl önce çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında tahrip olan kalenin surları aslına uygun restore edildi, içerisindeki silah tamirhanesi ve cami yeniden yapıldı. Muharebe döneminde kullanılan tüfek ve çeşitli materyaller de tamir edilip, sergilenecek. Kalenin sahil kesimine ise orijinalinde olduğu gibi ziyaretçilerin gezebilmeleri için dolgu yapıldı. 20 Ocak 2017'te başlanan restorasyonun yaklaşık 18 milyon liraya mal olacağı bildirildi.

Çanakkale'nin Türkiye'nin ortak paydası olduğunu vurgulayan Kaşdemir, "Çanakkale Savaşları'ndaki büyük destanı yazan kahramanlarımızı gelen ziyaretçilere tanıtmak, aktarmak istiyoruz. Bu kale; o büyük kahramanların ayak izlerinin olduğu, yaşama imkanına sahip bir gazi mekandır. Tarihi alana gelen ziyaretçiler, buradaki Çanakkale ruhunu hissetmiş, teneffüs etmiş, adeta tarih içinde bir yolculuk yapmış olacak. Türk milletinin kalbi olan ve çok sevdiği Çanakkale'ye herkesi davet ediyoruz. Çanakkale, bu milletin ortak paydasıdır. Bütün Türk milletinin ortak değeridir" diye konuştu.