ÇANAKKALE AK Parti'li Turan: Halk ne derse 23 Haziran'da karar verecek

AK Parti'li Turan: Halk ne derse 23 Haziran'da karar verecek

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için, "Seçimler öyle oldu, böyle oldu. Halk ne derse 23 Haziran'da karar verecek. Biz de buna saygı duyacağız. Tartışmasız bir seçim olmasını istiyoruz. Sorunsuz bir seçim olmasını istiyoruz. Halkın iradesinin yansımasındaki soru işaretleri gitsin diye YSK tarafından adım atıldı. Şu anda bunun gereği yapılıyor. Ben istiyorum ki, İstanbul Belediyesi de yatırım ve hizmet için AK Parti'ye tekrar evet desin." diye konuştu.

AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı tarafından merkeze bağlı Kepez beldesindeki bir restoranda düzenlenen iftara, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, Merkez ilçe, Kadın ve Gençlik Kolları yönetimi, İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri, MHP İl Başkanı Hakan Pınar ve partililer katıldı. Akşam ezanın okunması ardından iftara katılanlar orucunu açtı. İftardan sonra konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Av. Turan, Türkiye ve Çanakkale gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD ile Türkiye arasında son dönemde Rusya'dan alınan S-400 Hava Savunma Sistemi ile ilgili gerginliğe değinen Turan, S-400'lerin Türkiye'nin talep ettiği bir adım olmadığını belirterek, "Ama Türkiye'nin hemen Güney'inde bir savaş ortamı var. Kilis'e, Antep'e dünya kadar füze atıldı. Bunun dışında son bir yıldan beri takip edin Kıbrıs'ın etrafında Cumhur İttifakı'nın, AK Parti ile MHP'nin hep dikkatini çektiği konuda bir gündem oluştu. Petrol araması başta olmak üzere. Oradaki güvenlik endişesi her geçen gün artmaya başladı. Biz NATO'nun üyesi olarak F-35 savaş uçaklarını alamayınca Türkiye'nin güvenliği için S-400'leri alma girişiminden bulunmak durumunda kaldık. Derdimiz kavga etmek değil. Bağcıyla uğraşmak değil, üzüm yemek. S-400 bildiğiniz gibi 2 yıldan beri görüşmeleri devam eden bir süreç. Özellikle söylemek isterim ki saatte 18 bin kilometre giden dehşet bir sistem. En büyük füze imkanının olduğu, 400 kilometre menzile sahip, 185 kilometre yukarıya çıkabilen harika bir sistem. Türkiye güvenliği için bunu yapmayacakta neyi yapacak Allah aşkına. Sen Suriye'de savaş içerisinde olacaksın, Doğu Akdeniz'de bir savaş ortamı içerisinde olacaksın. Kendi ülkenin adımını atmayacaksın. Bu olmaz. Dolayısıyla S-400'leri biz milletimizin güvenliği için değerlendiriyoruz? dedi.

İstanbul'da 23 Haziran'da yapılacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine de değinen Av. Turan, şunları söyledi:

'Seçimler öyle oldu, böyle oldu. Halk ne derse 23 Haziran'da karar verecek. Biz de buna saygı duyacağız. Tartışmasız bir seçim olmasını istiyoruz. Sorunsuz bir seçim olmasını istiyoruz. Halkın iradesinin yansımasındaki soru işaretleri gitsin diye YSK tarafından adım atıldı. Şu anda bunun gereği yapılıyor. Ben istiyorum ki İstanbul Belediyesi de yatırım ve hizmet için AK Parti'ye tekrar evet desin. Çünkü dün İstanbul'daydım. Gördüğüm bir tablo var. CHP adayının Beylikdüzü'ndeki yatırımlarına bakıldığında Binali Bey ile kıyaslama olmaz. Bu tartışılmaz. Onun dışında ben bu ülkenin evladıyım. Siyaset bir tarafa, FETÖ'süne, PKK'sına, DHKP-C'sine bir tek kelime söyleyemeyen adam İstanbul'u yönetmemesi lazım. Bu ülkenin yoldan, parktan başka değerleri var. Hepsi değer ama bir tek ifadesi var mı FETÖ'ye, DHKP-C'ye, PKK'ya karşı. Aksine Demirtaş'ın politikasını beğeniyorum diyen bir anlayış İstanbul gibi dünya kentinde bir siyasal risktir."

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, konuşmasının devamında özeleştiri de yaptı. Stratejik hatalar yapıldığını söyleyen Av. Turan, "Hatamız şu, bilinmeyen bir adamın bizim arkadaşlarımızın stratejik yanlışlarıyla meşhur olmasını sağladık. Biz adamı, adam ettik. Adam CHP adayı, biz CHP'yi Kılıçdaroğlu'ndan biliriz. Sezgin Tanrıkulu'ndan, Canan Kaftancıoğlu'ndan biliriz. Bakın hepsini geri çektiler. Nerede İl Başkanı, şu kampanyada CHP İl Başkanı var mı? Seçim bittiğinde, seçimden sonra eşbaşkan gibi beraber oturuyorlardı. Seçim var, o meşhur tweet atan İl Başkanı şu an yok oldu. Sadece adayları var. Ama o 18 günü gördük. Seçimden sonra tekrar eşbaşkan gibi bizim ezanımıza, bayrağımıza, her türlü hakareti yapan adamlar tekrar eşbaşkanlık yapacaklar. Buna izin vermeyeceklerini düşünüyorum? diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı iftarı sona erdi.

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA