Çanakkale açıklarında 23 sığınmacı kurtarıldı
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Çanakkale açıklarında 23 sığınmacı kurtarıldı

17.12.2020 09:11 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:14
Çanakkale açıklarında 23 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 23 sığınmacı kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 23 sığınmacı kurtarıldı.

Küçükkuyu beldesi açıklarında lastik bir botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve içindeki yabancı uyrukluların yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılan 23 kişi, kıyıya çıkarıldı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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