Can Yaman'ın babası Güven Yaman'ın paylaşımı olay oldu
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Can Yaman'ın babası Güven Yaman'ın paylaşımı olay oldu

Can Yaman'ın babası Güven Yaman'ın paylaşımı olay oldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Can Yaman'ın babası Güven Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Yaman, 'Help Turkey' paylaşımlarına karşı olduğunu söyledi. İşte Yaman'ın çarpıcı açıklaması....

Türkiye, var gücüyle orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürürken, "Global Call Help Turkey" yani "Küresel Çağrı, Türkiye'ye Yardım Edin" etiketi sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu Can Yaman'ın babası Güven Yaman, "Global Call Help Turkey" paylaşımlarının yanlış olduğunu söyledi.

"ACİZ OLDUĞUMUZU GÖSTERDİNİZ"

Yaman, "Bunu paylaşarak tüm dünyaya aciz olduğumuzu söylediniz ve ülkemizi yakanları mutlu edip cesaretlendirdiniz. Yazıklar olsun! Biz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da kimseye yalvarmadan ayakta kalırız. Atatürk'ün kurduğu Türkiye'de yaşıyoruz. Kendinize gelin artık" diyerek isyan etti.

Can Yaman'ın babası Güven Yaman'ın bu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Can Yaman'ın babası Güven Yaman'ın paylaşımı olay oldu
Can Yaman'ın babası Güven Yaman'ın paylaşımı olay oldu
Can Yaman'ın babası Güven Yaman'ın paylaşımı olay oldu

Kaynak: Snob Magazin

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