Can suyunu bidonlarla sırtında taşıdığı zeytinliği yangında kül oldu
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Can suyunu bidonlarla sırtında taşıdığı zeytinliği yangında kül oldu

Antalya'da bir tarım arazinde çıkan yangın 100'den fazla zeytin ağacını kül etti. Arazi sahibi, 15 yıl boyunca sırtında taşıdığı sularla büyüttüğü zeytinliği için üzüntüden kahroldu.

08.09.2020 11:32 | Son Güncelleme: 08.09.2020 12:40

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir tarım arazisinde başlayan yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangında çok sayıda zeytin ağacı ve Frenk inciri zarar gördü. Zeytinlik sahibi Mehmet Şahin, "15 yıl önce diktiğim ağaçların can suyunu sırtımda bidon bidon getirerek vermiştim. Böyle bir yangınla emeğimiz heba oldu" dedi.

ZEYTİNLİK KÜLE DÖNDÜ

Manavgat'a bağlı Uzunlar Mahallesi Eşekçiler mevkisinde dün saat 13.00 sıralarında zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazisinde yangın çıktı. Muz seralarının bitişiğinde kuru ot ve çalılardan başladığı değerlendirilen yangın, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. Rüzgarın ters yönde esmesi çok sayıda muz serasının yangından etkilenmesini önlerken, 100'den fazla zeytin ağacı yandı.

"ZEYTİN HASATI ÖNCESİ ÇOK KÖTÜ OLDU"

Zeytin bahçesi sahibi Mehmet Şahin, 15 yıl önce zeytin ağaçlarını dikerken bölgede su olmadığını anlatarak, "Bu ağaçları diktiğimizde imkanlar çok kısıtlıydı. Ağaçların can suyunu sırtımızda bidon bidon getirerek, verdik. 15 yıl sonra maalesef böyle bir yangınla emeğimiz heba oldu. En kötüsü ise; zeytinlerin toplanmasına kısa bir süre kala böyle bir olayın yaşanması" dedi.

"ARTIK BU AĞAÇLAR BİR ŞEY VERMEZ"

Yanan ağaçların haricinde, bahçede bulunan bütün ağaçların bu yangından bir şekilde etkilendiğini söyleyen Şahin, "Sadece yanan zeytinler değil, diğer ağaçlardaki zeytinler de yangından etkilendi. Bu zeytinlerin çoğunluğu kavrulmuş halde. Artık bunlardan bir şey beklemek imkansız" diye konuştu.

KAYNAKTAN SIÇRAYAN KIVILCIMLAR TUTUŞTURMUŞ OLABİLİR

Yangının yeni yapılmakta olan muz serasının bitişiğinden başladığını belirten yetkililer ise serada işçiler tarafından kaynak işlemi yapıldığını, kaynaktan sıçrayan kıvılcımların kuru ot ve çalıları tutuşturmuş olabileceğini söyledi. Jandarma, Antalya Büyükşehir itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından serada çalışan 4 işçi ifadelerine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. İşçiler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Can suyunu bidonlarla sırtında taşıdığı zeytinliği yangında kül oldu

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
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