CAN NERGİS'İN ACI GÜNÜ

KONYA (Snob Magazin) - Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ünlü oyuncu Can Nergis, bugün aldığı acı bir haberle sarsıldı.

Ünlü oyuncunun babası vefat etti.

Bir süredir Konya'da çekilen Mevlana dizisinde rol alan Nergis, bugün acı haberi aldı. Ünlü oyuncunun apar topar Adana'ya yola çıktığı öğrenildi.

CAN NERGİS KİMDİR?

Can Nergis, 27 Mayıs 1985 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk orta ve lise eğitimini İstanbul'da bitiren Can Nergis, üniversite eğitimi için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmişti. Bir süre sonra Uzak Doğu'ya gitmiş Çin ve Tayland'da modellik yapmış Tayland'da 8 yıl kalmış ve burada bir restoran açtı. 2011 yılında Türkiye'ye dönen Can Nergis, Herşeye Rağmen dizisinde televizyon dünyasına girdi. 2014 yılında Paşa Gönlüm adlı oynayan Nergis, esas çıkışını Kanal D ekranlarının uzun soluklu fenomen dizisi Arka Sokaklar'da canlandırdığı rolle yakalamışyı. Can Nergis, son olarak 2018'de yayınlanan Börü dizisinde seyirci karşısına çıktı. 2017 senesinde Jelena Milosavljevic ile evlenen Nergis'in bir kızı bulunuyor.