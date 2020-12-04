Can Kazaz Anıl Piyancı Başka sözleri | Can Kazaz Kızılgerdan albümü şarkıları
Can Kazaz yepyeni albümünü 4 Aralık itibariyle müzik dinleme platformlarından paylaştı. Yaptığı düetlerle de öne çıkan isimlerden biri olan Can Kazaz Anıl Piyancı ile de düetini paylaştı. Peki, Can Kazaz Anıl Piyancı Başka sözleri nedir? Can Kazaz şarkıları nelerdir? Anıl Piyancı şarkıları nelerdir?
Tarzı ile çok dikkat eden isimlerden biri olan Can Kazaz Kızılgerdan adlı albümünü piyasaya sürdü. Can Kazaz şarkıları nelerdir? Can Kazaz Başka sözleri nelerdir?
CAN KAZAZ BAŞKA SÖZLERİ ft. ANIL PİYANCI
Can Kazaz
Durgun bir gün kapıma vuran vicdan
Açtım kapattım aşk kırıntılarımda
Boynunda bir buseydim
Kesti kan aktı kör dudaklarımdan
***
Sen var mısın bilmem
Nasıl anlarım birden
Artık benim gücüm eksik
İnanamasam da buna
***
Senden başka kimsem kalmadı
Tutundum keskin bi köşesine
Varlığımın şüphesine
***
Başka kimsem kalmadı
Tutundum keskin bi köşesine
Varlığımın şüphesine tutuldum
***
Anıl Piyancı:
Bi' dala tutun
Ne kadar huzur varsa, bak hayatın o kadar uzun
Yaşa o kadar uzun
E para kusur, inan bana bu yanlış
Biraz bu kafa yanmış
Kabul edin ve susun
Evren bu sana öğretecek dünyada var olan bütün hisleri
Canın tütün istedi
Bugün o kapıldığın dünün izleri
Yaşlanırsın bak aynada artar yüzün izleri
Çizgiler oluşur ve her biri de yeni anı
Ruhun acı dolu, eskisi gibi değil Anıl
Okyanus ortasında demir atın
Umutlar gibi sular altında bak gemi batık (Kaptaaan)
Can Kazaz:
Yorgun argın koşuyodum ardından
Düştüm karardım aşk kırıntılarımda
Koyu bir rüzgar buradan
Esti bunalttı sana uğramadan
***
Sen var mısın bilmem
Nasıl anlarım birden
Artık benim gücüm eksik
İnanamasam da buna
***
Senden başka kimsem kalmadı
Tutundum keskin bi köşesine
Varlığımın şüphesine
***
Başka kimsem kalmadı
Tutundum keskin bi köşesine
Varlığımın şüphesine tutuldum
Anıl Piyancı:
Tutuldum, kuruldum, baktım sırtımdan vuruldum
Ben de zamanla duruldum, anladım tamam durum bu
Farkında değildim olmamam gereken bir yerde bulundum (Hayır)
Tanrı'm hata yapan kulun bu
Cezam neyse çekerim düzeltelim yeter ki
Güzel bi' kadın kollarında güvenmeyi seçersin
Kendini topla, bırak tükenmeyi nedensiz
Son hızla gidiyoruz tüneldeyiz kefensiz
Eğer ki görmek istiyorsan sonunda ışığı
Eğer ki görmek istiyorsan sonunda çıkışı
Kurtul sınırlarından, yık duvarları
Çekinme haykır Tanrı'yla aranda sır duaların
Can Kazaz:
Senden başka kimsem kalmadı
Tutundum keskin bi köşesine
Varlığımın şüphesine
Başka kimsem kalmadı
Tutundum keskin bi köşesine
Varlığımın şüphesine tutuldum
CAN KAZAZ ŞARKILARI
Diskografi
Bir Albüm (2012)
Yollar ve Su (2014)
Ben Sizden Kaçtım (2016)
Sürsün Bahar (2018)
Yuken (2020)
Kızılgerdan (2020)