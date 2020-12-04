Can Kazaz Anıl Piyancı Başka sözleri | Can Kazaz Kızılgerdan albümü şarkıları

Can Kazaz yepyeni albümünü 4 Aralık itibariyle müzik dinleme platformlarından paylaştı. Yaptığı düetlerle de öne çıkan isimlerden biri olan Can Kazaz Anıl Piyancı ile de düetini paylaştı. Peki, Can Kazaz Anıl Piyancı Başka sözleri nedir? Can Kazaz şarkıları nelerdir? Anıl Piyancı şarkıları nelerdir?

Tarzı ile çok dikkat eden isimlerden biri olan Can Kazaz Kızılgerdan adlı albümünü piyasaya sürdü. Can Kazaz şarkıları nelerdir? Can Kazaz Başka sözleri nelerdir?

CAN KAZAZ BAŞKA SÖZLERİ ft. ANIL PİYANCI

Can Kazaz

Durgun bir gün kapıma vuran vicdan

Açtım kapattım aşk kırıntılarımda

Boynunda bir buseydim

Kesti kan aktı kör dudaklarımdan

***

Sen var mısın bilmem

Nasıl anlarım birden

Artık benim gücüm eksik

İnanamasam da buna

***

Senden başka kimsem kalmadı

Tutundum keskin bi köşesine

Varlığımın şüphesine

***

Başka kimsem kalmadı

Tutundum keskin bi köşesine

Varlığımın şüphesine tutuldum

***

Anıl Piyancı:

Bi' dala tutun

Ne kadar huzur varsa, bak hayatın o kadar uzun

Yaşa o kadar uzun

E para kusur, inan bana bu yanlış

Biraz bu kafa yanmış

Kabul edin ve susun

Evren bu sana öğretecek dünyada var olan bütün hisleri

Canın tütün istedi

Bugün o kapıldığın dünün izleri

Yaşlanırsın bak aynada artar yüzün izleri

Çizgiler oluşur ve her biri de yeni anı

Ruhun acı dolu, eskisi gibi değil Anıl

Okyanus ortasında demir atın

Umutlar gibi sular altında bak gemi batık (Kaptaaan)

Can Kazaz:

Yorgun argın koşuyodum ardından

Düştüm karardım aşk kırıntılarımda

Koyu bir rüzgar buradan

Esti bunalttı sana uğramadan

***

Sen var mısın bilmem

Nasıl anlarım birden

Artık benim gücüm eksik

İnanamasam da buna

***

Senden başka kimsem kalmadı

Tutundum keskin bi köşesine

Varlığımın şüphesine

***

Başka kimsem kalmadı

Tutundum keskin bi köşesine

Varlığımın şüphesine tutuldum

Anıl Piyancı:

Tutuldum, kuruldum, baktım sırtımdan vuruldum

Ben de zamanla duruldum, anladım tamam durum bu

Farkında değildim olmamam gereken bir yerde bulundum (Hayır)

Tanrı'm hata yapan kulun bu

Cezam neyse çekerim düzeltelim yeter ki

Güzel bi' kadın kollarında güvenmeyi seçersin

Kendini topla, bırak tükenmeyi nedensiz

Son hızla gidiyoruz tüneldeyiz kefensiz

Eğer ki görmek istiyorsan sonunda ışığı

Eğer ki görmek istiyorsan sonunda çıkışı

Kurtul sınırlarından, yık duvarları

Çekinme haykır Tanrı'yla aranda sır duaların

Can Kazaz:

Senden başka kimsem kalmadı

Tutundum keskin bi köşesine

Varlığımın şüphesine

Başka kimsem kalmadı

Tutundum keskin bi köşesine

Varlığımın şüphesine tutuldum

CAN KAZAZ ŞARKILARI

Diskografi

Bir Albüm (2012)

Yollar ve Su (2014)

Ben Sizden Kaçtım (2016)

Sürsün Bahar (2018)

Yuken (2020)

Kızılgerdan (2020)