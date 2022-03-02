Can güvenliğinden endişe duyan Tarık Mengüç, kavgalı olduğu kayınbiraderi için uzaklaştırma kararı aldırdı

Yıllar önce çıkardığı Şakşuka isimli şarkısıyla adını geniş bir kitleye duyuran Tarık Mengüç'ün bir süredir başı eşinin erkek kardeşi Ç.S. ile dertte.

UZAKLAŞTIRMA ALDIRDI

Habertürk'te yer alan habere göre, Mangüç, uzun süredir alacak verecek meselesi yüzünden kayınbiraderi ile görüşmüyor. Ünlü şarkıcı, kayınbiraderinin kendisini ve ailesini tehdit etmesi sonrasında soluğu savcılıkta aldı. Mengüç, 'Aileme zarar vermesinden korkuyorum' diyerek şikayetçi oldu. Mahkeme Ç.S. hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı verdi.

"SİNİR HASTASI OLDUĞU İÇİN TEDAVİ GÖRÜYOR"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Mengüç, "Bugüne kadar böyle aile içi konularla hiç gündeme gelmedim. Sabah uyandığım gördüğüm haberler beni ve ailemi inanılmaz derecede derinden üzdü ve sizler bu yazıyı hazırlama gereği duydum. Bugün gündemde olan bu haber 2012'ye ait olup bunun bedelini geçmişte evimi satarak ödedim. Herkesi kendim gibi sanıp inanmamın ağır bedeli oldu. Aslına gündeme gelmesi gereken Ç.S adındaki kayınbiraderim sinir hastası olduğundan beni ve ailemi ölümle tehdit ettiğinden kendimizi güvende hissetmek adına savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Şu an zaten tedavi altına alındı. İnşallah her şey düzelecek ailece buna inanıyoruz" dedi.