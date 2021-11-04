Çan'da okul güvenliği toplantısı düzenlendi

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı okul güvenliği toplantısı düzenlendi.

Okul güvenliği toplantısı, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal başkanlığında Sevim Bodur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlendi. Toplantıda, 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilçe genelinde güvenli ve huzurlu bir eğitim-öğretim ortamı sağlamak için okullar ile yakın çevrelerinde alınacak tedbirler, ayrıca okullarda alınan covid-19 tedbirleri hakkında bilgi verildi. Çan genelinde okulların güvenliğinin okul aile birlikleri, veliler ve tüm kurumlarca koordineli olarak alınacak tedbirler görüşülerek detaylı değerlendirmeler yapıldı. Düzenlenen toplantıya Kaymakam Mustafa Gürdal, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çakır, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı. - ÇANAKKALE