Çan'da kadına şiddete karşı yürüyüş düzenlendi

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Çan Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

İlçe meydanında bir araya gelen Çanlı kadınlar, mor kurdele ve mor maskeler takarak, 'Kadına şiddete karşı bende buradayım' dediler. Başında tacı olan bir kadın ise taht üzerinde taşınarak, kadının ayaklar altında değil, omuzlar üstünde yeri olması gerektiği vurgulandı. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Her türlü şiddet, sömürü ve cinsel istismara karşı; kadınların özgür, güçlü ve eşit bir hayat için verdikleri haklı mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz! Yaşasın şiddete karşı dayanışma, yaşasın ayrımcılığa karşı eşitlik. Çan Belediyesi olarak kadınlarımızın her zaman yanındayız" dedi. - ÇANAKKALE