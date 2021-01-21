"Can çıkar huy çıkmaz derler" ama öyle değilmiş! Bu araştırmanın sonuçları ezber bozacak
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"Can çıkar huy çıkmaz derler" ama öyle değilmiş! Bu araştırmanın sonuçları ezber bozacak

21.01.2021 17:25 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:45

Bilim insanları, yaşlanmanın etkileri üzerine onlarca yıl süren araştırmaların ardından artık daha gizemli başka bir değişikliği daha ortaya çıkardı. Araştırmalara göre insanın kişiliği yaşlandıktan sonra kademeli olarak farklılaşıyor.

Yaşlanmanın getirdiği fiziksel dönüşümlere hepimiz aşinayız. Cilt esnekliğini kaybeder, diş etleri çekilir, burun uzar, saçlar tuhaf yerlerde çıkmaya, başka yerlerden ise dökülmeye başlar ve hatta boy da kısalır. Onlarca yıl süren araştırmaların ardından ortaya çıkan gizemli değişiklik tüm ezberleri bozacak.

'Can çıkar huy çıkmaz derler' ama öyle değilmiş! Bu araştırmanın sonuçları ezber bozacak

Edinburgh Üniversitesi'nden psikolog René Mõttus, "Bu araştırmadan elde ettiğimiz net sonuçlara göre, hayatımız boyunca aynı insan olmayız" diyor.

'Can çıkar huy çıkmaz derler' ama öyle değilmiş! Bu araştırmanın sonuçları ezber bozacak

Çoğumuz kişiliğimizin hayatımız boyunca nispeten aynı olduğunu düşünmek isteriz. Ancak araştırmalar durumun pek de böyle olmadığını gösteriyor.

'Can çıkar huy çıkmaz derler' ama öyle değilmiş! Bu araştırmanın sonuçları ezber bozacak

Karakter özelliklerimiz sürekli değişiyor ve 70 ile 80'li yaşlara gelindiğinde ise insanlar önemli bir dönüşüm geçirmiş oluyor.

'Can çıkar huy çıkmaz derler' ama öyle değilmiş! Bu araştırmanın sonuçları ezber bozacak

Kişiliklerimizin kademeli olarak değişmesinin bazı olumlu yanları da var.

'Can çıkar huy çıkmaz derler' ama öyle değilmiş! Bu araştırmanın sonuçları ezber bozacak

Daha vicdanlı, daha hoş ve daha aznevrotik olabiliyoruz.

'Can çıkar huy çıkmaz derler' ama öyle değilmiş! Bu araştırmanın sonuçları ezber bozacak

Makyavelist yaklaşımlar, narsisizm ve psikopatiyi içeren ve "Karanlık Üçlü" olarak tanımlanan kişilik özellikleri, azalma eğilime girer ve böylece suç işleme ya da madde bağımlılığı gibi zararlı davranışlara bulaşma riski de azalır.

'Can çıkar huy çıkmaz derler' ama öyle değilmiş! Bu araştırmanın sonuçları ezber bozacak

Araştırmalar, daha fedakar ve güven duygusu yüksek bireylere dönüştüğümüzü ortaya koyuyor. Yaşla birlikte irade gücünün arttığı ve mizah anlayışının da geliştiği görülüyor.

'Can çıkar huy çıkmaz derler' ama öyle değilmiş! Bu araştırmanın sonuçları ezber bozacak

Ayrıca, ilerleyen yaşlarda insanlar duyguları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmaya başlıyor. Bu araştırmanın sonuçları aslında yaşlıların daha huysuz ve geçimsiz olduğu klişesinin de değişmesi gerektiğine işaret ediyor.

'Can çıkar huy çıkmaz derler' ama öyle değilmiş! Bu araştırmanın sonuçları ezber bozacak
'Can çıkar huy çıkmaz derler' ama öyle değilmiş! Bu araştırmanın sonuçları ezber bozacak
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