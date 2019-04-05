Çamlıyayla'da Tepebağlı Mazbatasını Aldı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 3. kez belediye başkanlığına seçilen Cumhur İttifakının desteklediği MHP'li İsmail Tepebağlı, mazbatasını aldı.

Tepebağlı, eşi Zübeyde Tepebağlı, MHP Çamlıyayla İlçe Başkanı Ali Rıza Genç ve Cumhur İttifakının belediye meclis üyeleriyle birlikte Tarsus Adliyesi'ne geldi. İlçe Seçim Kurulu tarafından hazırlanan mazbatayı Çamlıyayla İlçe Seçim Kurulu Başkanı Engin Koç'un elinden alan Tepebağlı ve meclis üyeleri, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Mazbata töreninin ardından adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Tepebağlı, "Cumhur İttifakının adayı gösterilmem sonrasında değerli hemşerilerimizin destekleri ve MHP ve AK Parti Çamlıyayla ilçe teşkilatlarımızın gayretli çalışması sonrası bugüne geldik. İki dönem görev yapmamdan sonra ilçe halkımızın ve Cumhur İttifakının desteği ile tekrar başkanlığa 3. kez seçildim. Bundan sonra her şey Çamlıyayla için olacaktır" dedi.

Çamlıyayla ilçesinde 10 yıl gibi uzun bir dönem belediye başkanlığı yaptığını ve geçmişinin belli olduğunun altını çizen Tepebağlı, "Bu çerçevede halkımızla 10 yıldır beraberdik, iç içeydik. Düğünlerinde halaylarını çektik, cenazelerinde sallarını tuttuk, nişanlarında nişan yüzüklerini taktık, iyi ve kötü günlerinde de beraberdik. Çarşıda da bizi gördüler, pazarda da bizi gördüler. Esnaflarımızda bizi yanlarında gördü, kısaca herkes bizleri yanında gördü. Bu sadece benim başarım değil, teşkilatımızın, ilçe yönetim kurulumuzun, kadın kollarımızın, ülkü ocaklarımızın, gençlik kollarımızın başarısıdır. Bu dönemde AK Parti ile beraber olmamız sebebiyle de AK Partili arkadaşlarımızın katkısı dolayısıyla bu hepimizin başarısı. Bu birlikteliğin başarısıdır. Halkımız bu birlikteliğe ülkücü ve AK Parti kadrolarına güvendi. Bu kapsamda bizlere güvendikleri için kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Tarsus ve Mersin Büyükşehir'de seçimi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarına vurgu yapan Tepebağlı, "Biz kazandık ancak Tarsus Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesini kaybetmemiz nedeniyle sevincimiz yarım kaldı. Halkımız önümüzdeki dönemde bunu değerlendirecektir ve bizlere yeniden görev verecektir diye düşünüyorum. Bugünkü avantajımız bize göre, biz kendimizi hükümetin belediyesi olarak değerlendirmemizdir. Hükümetten alacağımız destekler ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ile yine koordineli olarak çalışmak suretiyle bizler yolumuza devam edeceğiz. Halkımız endişelenmesin. Şu anda mevcut Mersin Büyükşehir Belediye Başkanından hizmet gelmez diye düşünmesin. Sonuçta herkesin belediye başkanıdır, eşit olarak hizmet vereceğinden endişemiz yok. Bizler büyükşehirle de hükümetimizle de koordineli olarak çalışacağız. Gerekli çalışmaları yaparak halkımıza en iyi hizmeti nasıl veririz onun gayreti içerisinde olacağız. Ben bu seçim kapsamında bizlere destek veren iki ilçe başkanıma, kadın ve gençlik kollarına ve tüm halkımıza teşekkür ediyorum. İnşallah iyi bir dönem olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA