Çamlık tepesi tekrar hizmete açıldı
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Çamlık tepesi tekrar hizmete açıldı

İhlas Haber Ajansı / Umut Sayan - Haberler | Yerel

Çamlık tepesi tekrar hizmete açıldı Uzun süredir tadilatta olan Çamlık tepesi vatandaşları kabul etmeye başladı.

Çamlık tepesi tekrar hizmete açıldı

BALIKESİR - Uzun süredir tadilatta olan Çamlık tepesi vatandaşları kabul etmeye başladı. Gezmek ve piknik için buraya gelen vatandaşlar Çamlık'ı beğendi.

Balıkesir'in yeni gözde mekanlarından biri olan Çamlık tepesi, düzenlenmiş hali ile izmet girdi. Uzun bir süredir tadilat nedeniyle kapalı tutulan Çamlık'ta tadilatların bitmesiyle vatandaşların uğrak noktası oldu. Balıkesirli vatandaşlar, piknik yapmaya ve gezmeye Çamlık'a gelmeye başladı. Daha önceki dönemlerde alkol alan şahısların yoğunlukta olduğu yerlerden biri olan Çamlık şuanda ailelerin uğrak noktası. Gezmeye Çamlık'a gelen vatandaşlardan Hüseyin Kırmaz, "Çamlık çok güzel oldu. Çevre düzenlemesi de güzel yapıldı. İlerleyen zamanlarda daha güzel olacağını düşünüyorum. Daha iyi şeylerin yapılacağını düşünüyorum" dedi. Piknik yapmak için Çamlık'ı tercih eden Emine Bardak, "Çamlık'a ilk defa geliyorum. Girdiğimiz gibi burayı beğendik. Çok güzel olmuş. Dinlenilecek bir yer olmuş. Kardeşim sağ olsun bizi buraya getirdi. Balıkesir'in böyle bir yere ihtiyacı vardı" şeklinde konuştu. İskender Akgül ise Çamlık'ın daha önceden alkol alan şahısların geldiğini ama şimdi ailelerin geldiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Çamlık açıldı, çok güzel oldu hayırlı olsun. Çamlık'ta herhangi bir eksiklik göremedim. Önceden alkol alan şahıslar gelirdi. Şuanda aileler geliyor. Balıkesir nefes alıyor. Bu projeyi çizenden de, yapandan da, emeği geçen herkesten Allah razı olsun."

Çamlık tepesi tekrar hizmete açıldı
Çamlık tepesi tekrar hizmete açıldı
Çamlık tepesi tekrar hizmete açıldı
Çamlık tepesi tekrar hizmete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Sayan

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