İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum - Haberler
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İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum

İhlas Haber Ajansı / Metin Başar - Haberler | Güncel

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı, akşam saatlerinde başladı. Anadolu Yakası'nda etkili olmaya başlayan yağış nedeniyle Çamlıca Tepesi beyaza büründü. Yağış, diğer ilçelerde de etkisini artırırken THY çok sayıda seferini iptal etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için günlerden bu yana kar yağışı uyarısında bulunuyordu. Beklenen yağış, akşam saatlerinde başladı. Özellikle Anadolu Yakası'nda ciddi şekilde hissedilen yağış nedeniyle Çamlıca Tepesi beyaza büründü.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum

Kar yağışı, Anadolu Yakası'nın diğer ilçeleri arasında yer alan Maltepe, Kadıköy ve Ümraniye gibi yerlerde de etkisini artırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Cuma gününden itibaren etkisini gösterecek yağışların, aralıklarla Çarşamba gününe kadar sürmesini bekliyor.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışı başladı. Maltepe'de de kar yağışı etkisini gösterdi. Gülsuyu Mahallesinde karla kaplanan ara yollar üzerinde araçlarıyla ilerlemekte olan sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araç sürücüleri yolda kayarken, bazıları da araçlarıyla zikzak çizerek ilerlemeye çalıştı. Araç sürücüsü Eyüp Oral, "İstanbul'da beklediğimiz kar başladı. Araçlar yolu çıkmakta zorlanıyor. Burası yüksek kesim olduğu için yağış daha fazla hissediliyor" dedi.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum

İstanbul'da akşam saatlerinde birçok bölgede kar yağışı etkili oldu. Sultangazi'de ve Esenler'de lapa lapa yağan kar, ortalığı beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardında kar yağışı Sarıyer'de etkili oldu. Evlerine gitmek isteyen birçok vatandaş otobüs duraklarına sığınırken, bazı vatandaşlar ise kar topu oynayarak keyif yaptı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum

Türk Hava Yolları(THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul'da bu geceden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle bazı uçuşların tedbir amaçlı iptal edildiğini duyurdu. THY'nin İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın için planlanan 49 uçuşu iptal edildi. Yahya Üstün sosyal paylaşım sitesi Twitter hebasından yaptığı açıklamada "İstanbul'da etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarımız tedbir amaçlı iptal edilmektedir. Değerli misafirlerimizin seyahatleri öncesinde uçuşlarının durumunu kontrol etmelerini öneriyoruz"

Öte yandan THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iniş ve kalkış yapılması planlanan 49 uçuş iptal edildi. Bunlardan Milano, Köln, Ercan ve Basel olmak üzere karşılıklı 8 uçuş, iç hatlarda ise 41 uçuş iptal edildi.

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İhlas Haber Ajansı / Metin Başar - Son Dakika Haberleri

Anadolu Yakası, İstanbul, Çamlıca, kar, Güncel, Haber

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