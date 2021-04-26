Camilerde bayram namazı kılınacak mı, yasak mı olacak? Bayram namazı camilerde kılınabilecek mi? Bayram namazı yasağı olacak mı?

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bayram namazı camide kılınacak mı? Bayram namazı camilerde yasak mı olacak? Diyanet'in açıklaması var mı? gibi soruların cevapları merak edildi. Bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nın ardından da bu konu ele alınır mı araştırılıyor. Peki camilerde bayram namazı olacak mı? Geçtiğimiz yıl camilerde bayram namazı kılınmış mıydı?

Camilerde Ramazan Bayramı namazı kılınacak mı vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün 26 Nisan Kabine Toplantısı devam ediyor. Peki bugün Kabine Toplantısı sonucunda bayram namazı ile ilgili bir karar alındı mı? Ramazan bayram namazı camilerde eda edilebilecek mi?

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI MI?

2 haftalık kısmi kapanma süreci sonrasında ilk Kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Kabine toplantısı bugün 26 Nisan Pazartesi günü başladı. Toplantı devam ediyor.

İki haftalık kısmi kapanma süreci sonrasında ilk Kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine, salgının gidişatını ve olası bir tam kapanma ihtimalini görüşecek.

BU YIL CAMİLERDE BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

Henüz bu konu hakkında açıklama yapılmadı. Fakat 2020 yılında yani geçtiğimiz yıl Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınmamıştı. Geçtiğimiz yıl alınan karara göre; Corona virüsü sebebiyle toplu ibadetler yasaklandı. Ramazan ayında her akşam kılınan Teravih namazları bu yıl evde kılınıyor. Ramazan bayramında da namaz camide kılınamayacak.

Fakat bu geçtiğimiz yılın açıklamasıydı. 2021 Ramazan Bayramı namazı için henüz bir karar alınmadı. Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarında bu kararın alınması bekleniyor.

RAMAZAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Vatandaşlarımın her birinden 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu mücadeleye destek vermelerini hassaten rica ediyorum. Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmedeki etkisi gözlemlerle, rakamlarla tespit edilmiştir."

dedi.

Buna göre bugün ve ilerleyen günlerde yapılan Kabine Toplantısı ve Bilim Kurulu Toplantı'sında bayramda yasak olacak mı, tam kapanma gelecek mi açıklanacaktır. Henüz konu hakkında bir açıklama yapılmadı.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜNLER?

Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe gününe denk gelmektedir.

Ramazan Bayramı 1. günü : 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. günü : 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. günü : 15 Mayıs Cumartesi