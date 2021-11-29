Cami inşaatında iskele çöktü: 8 yaralı (2)- Yeniden - Haberler
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Cami inşaatında iskele çöktü: 8 yaralı (2)- Yeniden

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel
Cami inşaatında iskele çöktü: 8 yaralı (2)- Yeniden

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde cami inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 8 işçi yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde cami inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 8 İşçi yaralandı.

Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde yapımı devam eden Merkez Camii'nde iskele çöktü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 8 kişiden 4'üne ayakta müdahale edilirken, 4'ü ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Gebze Kaymakamı Mustafa Güler olay yerine gelerek ekipleri yönlendirdi.


- Kocaeli
Cami inşaatında iskele çöktü: 8 yaralı (2)- Yeniden

Cami inşaatında iskele çöktü: 8 yaralı (2)- Yeniden

Cami inşaatında iskele çöktü: 8 yaralı (2)- Yeniden

Cami inşaatında iskele çöktü: 8 yaralı (2)- Yeniden

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Son Dakika Haberleri

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