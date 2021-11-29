Cami inşaatında iskele çöktü: 8 yaralı (2)- Yeniden

Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde yapımı devam eden Merkez Camii'nde iskele çöktü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 8 kişiden 4'üne ayakta müdahale edilirken, 4'ü ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Gebze Kaymakamı Mustafa Güler olay yerine gelerek ekipleri yönlendirdi.

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet