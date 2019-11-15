Cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan inşaat mühendisini 250 kişi arıyor

15.11.2019 10:28 | Son Güncelleme: 15.11.2019 10:28

Gaziantep'te dün cami inşaatında çöken iskelenin altında kaldığı belirlenen inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ı arama çalışmalarının 250 kişilik ekip tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde uzun süre önce yapımı başlatılan ve 7 yıldır herhangi bir faaliyet gerçekleşmeyen cami inşaatının içerisindeki ahşap iskelede göçük meydana geldiği belirtildi.

Dün saat 15.42'de meydana gelen olay sırasında inşaata inceleme amacıyla giren özel bir firma çalışanı inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın göçen

iskelelerin altında kaldığının belirlendiği aktarılan açıklamada, olay esnasında cami yakınında bulunan 2 kişinin de çıkan seslerin ardından panikle kaçmaya çalışırken düşerek hafif şekilde yaralandığı aktarıldı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, AFAD, ilk yardım, belediye, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, "Olay yerinde çalışmalarını aralıksız sürdüren 250 kişilik ekip inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın bulunduğu tahmin edilen yerdeki ahşap iskeleleri keserek şahsa ulaşma çalışmalarını sürdürürken göçüğün büyük olması nedeniyle Korkut Küçükcan'a henüz ulaşılamamıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA