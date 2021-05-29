Camdridge Düşesi Kate Middleton korona aşısı oldu
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Camdridge Düşesi Kate Middleton korona aşısı oldu

Camdridge Düşesi Kate Middleton korona aşısı oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Kraliçe II. Elizabeth'in torunu Cambridge Dükü Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton korona virüs (Covid-19) salgınına karşı ilk doz aşısını oldu.

Kraliçe II. Elizabeth'in torunu Cambridge Dükü Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton korona virüs (Covid-19) salgınına karşı ilk doz aşısını oldu.

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele devam ederken İngiltere Kraliyet ailesi üyeleri de korona aşılarını yaptırıyor. Kraliçe II. Elizabeth'in torunu Cambridge Dükü Prens William'ın 20 Mayıs'ta Covid-19 aşısını yaptırmasının ardından eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton da dün aşının ilk dozunu yaptırdığını duyurdu. Londra'daki Bilim Müzesi'nde kurulan aşı merkezinde aşı olan Düşes, aşılama sırasında çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Düşes Kate Middleton paylaşımında, "Londra Bilim Müzesi'nde dün ilk doz korona virüs aşımı oldum. Aşıların kullanıma sunulmasında rolü olan herkese minnettarım, yaptığınız her şey için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yılın Nisan ayında korona virüs testi pozitif çıkan Kate Middleton'ın hangi aşıyı yaptırdığı ise belirtilmedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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