Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız yeni sezonunda da izleyiciyi ekranların önünde kilitlemeye devam ediyor. Son bölümün sonunda yayınlanan fragman büyük ses getirirken izleyemeyen, kaçıranlar internette fragman ile ilgili arama yapmakta. Vatandaşlar internette en çok "Camdaki Kız yeni bolum fragmanı izle! Camdaki Kız 12. bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?" gibi soru ve konuları aratmakta. Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanı ve daha birçok bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE!

CAMDAKİ KIZ 12. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nalan ve Sedat'ın yeni hayatında beklenmedik gelişmeler yaşanıyor!

Feride'nin, Nalan üzerinde kurduğu baskı Adil'in sabrının taşmasına neden olur ve büyük bir kavga ederler. Selen, Koroğlu ailesi için koşturmaya devam ederken, Levent'in başı kendisinden para isteyen ablası Aylin'le derttedir.

Rafet'in Nalan'ın otelde çalışmasına karşı çıkması Nalan'ı çok üzer ama durumu kabullenir. Gülcihan ve Selen'le gittiği defilede herkesin göz önünde olan Nalan için yeni bir sınav daha başlamıştır.

CAMDAKİ KIZ 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Camdaki Kız'ın 13. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. 23 Eylül 2021 tarihinde yayınlanacak olan bölümün sonunda Camdaki Kız 13. bölüm fragmanı yayınlanacak.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Muzo, Nalan ve Sedat'ı gözetleyen Feride'yi yakalar. Feride'nin aklı ise kızındadır. Öte yandan Nalan aile içerisinde zor bir durumda kalır. Ne yapacağını bilemeyen Nalan annesini arar. Ancak Feride'den hiç ummadığı bir söz duyacaktır.

Cana ve Sedat'ı yakalayan Feride, Sedat'ın üstüne yürür. Öte yandan evde de işler sarpa sarmaktadır. Rafet Nalan'ın üzerine giderken araya Muzo girer. Muzo'ya bağıran Rafet ise karısından sert bir tepki alır. Tüm bunlara Rafet'in kalbi dayanamaz. Rafet'e ne olacak? Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN?

Camdaki Kız yeni bölümleriyle her Perşembe saat 20.00'de Kanal D'de.

CAMDAKİ KIZ 12.BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

OGM Pictures'in yapımını üstlendiği Kanal D'nin başarılı yapımının yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturmakta. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Camdaki Kız dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan oyuncular ise;

Burcu Biricik, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek

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