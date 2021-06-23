Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız'da canlandırdığı Nalan karakteriyle beğenileri üzerine toplayan ünlü oyuncu Burcu Biricik'in bir dergi için verdiği pozlar, ortalığı kasıp kavurdu.

Son dönemin en fazla dikkat çeken oyuncuları arasında yer alan Burcu Biricik'in yükselişi devam ediyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Nalan ve Netflix'te ekrana gelen Fatma dizisiyle büyük bir patlama yaşayan ünlü oyuncunun, dergi için verdiği pozlar olay oldu.

HAYAT ŞARKISIYLA ÇIKIŞ YAPTI

Burcu Biricik, 10 yıl önce "Artiz Mektebi" yarışmasını kazanarak geniş kitlelerce tanınmaya başladı. Tıpkı Beren Saat gibi yarışmadan çıkan bir star olma yolunda ilerleyen Burcu Biricik, Beren Saat'in aksine basamakları adım adım çıkmayı tercih etti. Hemen başrollerde oynamak yerine setlerde pişmeyi tercih eden ünlü oyuncu, 2016'nın sevilen dizisi "Hayat Şarkısı" sayesinde büyük bir çıkış yaptı.

CAMDAKİ KIZ'DA BAŞROLÜ KAPTI

O güne kadar görülen esas kızlardan oldukça farklı olan Hülya'yı hakkıyla oynayan Burcu Biricik, dizilerin ve sinema filmlerinin aranan yüzüne dönüştü. O günden beri hem ekran da hem de sinemada defalarca başrol oynadı ama bu işler yüzünü pek güldürmedi. Neyse ki, bu sezonun sevilen dizilerinden "Kırmızı Oda" onu yeniden parlattı. Boncuk karakteriyle izleyicinin gönlüne taht kuran Burcu Biricik, hemen ardından bir başka Dr. Gülseren Budayıcıoğlu uyarlaması olan "Camdaki Kız"da başrole seçildi.

DÜNYACA ÜNLÜ MARKA İLE ANLAŞTI

Aynı günlerde Netflix'te başrol oynadığı "Fatma" da başlayınca Burcu Biricik kariyerinin zirvesine çıkmış oldu. Hem prensesler gibi olan Nalan'ı hem de bir seri katile dönüşen Fatma'yı başarıyla canlandırması Burcu Biricik'i bir stara dönüştürdü. Bu popülerliğin keyfini süren oyuncu, bu kez dünyaca ünlü bir markayla anlaştı.

VERDİĞİ POZLAR, GÖZ KAMAŞTIRDI

Burcu Biricik, artan şöhretinin etkisiyle reklam anlaşmaları için de aranan bir yüze dönüştü. Dünyaca ünlü bir giyim firmasıyla anlaşan oyuncu, reklam çekimlerinde verdiği pozlarla göz kamaştırdı.

"Summer & Happiness" (Yaz ve mutluluk) notuyla paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İşte Burcu Biricik'in o pozları: