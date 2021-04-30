Camdaki Kız dizisine sahne vuran ayrılık! Gerçekleri fark eden Nalan, Sedat'ı terk etti

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Camdaki Kız dizisinde Nalan ve Sedat gerilimi yaşandı. Sedat'ın Cana ile fotoğraflarını gören Nalan, ailesiyle birlikte Sedat'ın evine gitti. Karşısında Cana'yı gören Nalan, Sedat'ın ona aldığı bilekliği fark edince herkesin içinde yüzüğünü çıkararak Sedat'ı terk etti.

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun oynadığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, dün akşam 4. bölümüyle ekrana geldi. Son bölümde Cana ile fotoğrafları ortaya çıkan Sedat ile Nalan'ın arasındaki sorunların çözülmesi için iki aile bir araya geldi.

NALAN, SEDAT'IN CANA'YA ALDIĞI BİLEKLİĞİ GÖRDÜ

Sedat, Nalan'la aralarındaki sorunların çözülebilmesi için organize edilen gecede Cana'dan uzak kalmayı başaramadı. Koroğlu malikanesinde verilen davete geldiği için Sedat, Cana'ya bir sürpriz yaptı. Cana için aldığı bilekliği ceketinde saklayan Sedat, Nalan'ın üşümemesi için ceketi genç kızın omuzlarına bıraktı. Nalan, bir anda bilekliğin düştüğünü fark etti. Sedat bir süre sonra Cana ile buluşup hediye bilekliği verdi. Sedat'ın ceketindeki bilekliği Cana'nın kolunda gören Nalan, her şeyi anladı.

NALAN, SEDAT'I TERK ETTİ

Koroğlu evinde verilen davette Cana ve Sedat'ı karşısında gören Nalan, adeta peri masalında uyandı ve tüm gerçekleri gördü. Kendisine yapılanı affetmeyen Nalan, herkesin içinde parmağındaki yüzüğü çıkarıp Sedat'a vererek evi terk etti.

CAMDAKİ KIZ'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Koroğlu Ailesi, Sedat'ın fotoğraf krizini çözmek için beklenmeyen bir plan yaptı. Gazetelerden Sedat'ın başka bir kadınla görüştüğünü öğrenen Nalan, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Başından beri Koroğlu ailesine hiç güvenmeyen Feride de ise gördüğü fotoğraflardan sonra çılgına döndü.

Haberin yayınlanmasıyla Koroğlu Malikanesinde adeta kıyamet koptu. Rafet, aile şerefi ve haysiyeti için, bir an önce bu durumu düzeltmeleri ve Nalan'ın yüzüğü atmasını engellemeleri için herkesi harekete geçirdi. Haberi yapanlara ve Sedat'a karşı tüm restini çeken Rafet, herkese savaş açtı.

Koroğlu ailesinin kendilerine bir açıklama yapmasını bekleyen Feride, Nalan ve Adil, Rafet'in davetiyle Koroğlu Malikanesine gitti. Ancak bu davette Cana da vardı. Rafet Koroğlu'nun yemek davetine gelen Nalan ve ailesi karşılarında Nalan'ı görünce şoke oldu. Feride'nin beklediği cevabın gelememesine karşılık Koroğlu Ailesi'nde işler iyice karıştı.