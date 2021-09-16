Camdaki Kız canlı izle! Kanal D Camdaki Kız yeni sezon 11. bölüm canlı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?

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CAMDAKİ KIZ CANLI İZLE!

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız 11. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Muzo evden ayrılıyor!

Nalan yeni hayatına alışmaya çalışırken Koroğlu ailesi de yeni olaylarla sarsılır. Muzo ise çoktan evden ayrılmanın kararını vermiştir.

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız 9 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan yeni sezon yeni bölümünde Nalan ve Sedat, nasıl bir hayata adım atacak? Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Nalan ve Sedat düğünlerinin ardından yeni hayatlarına adım atıyorlar. Feride, kızını gönül rahatlığıyla Muzaffer'e emanet eder. Nalan'ın Koroğlu Ailesi'nin evinde ilk günleri bir hayli ürkerek geçer. Sedat'tan uzak kalmak istemeyen Cana, vakit kaybetmeden soluğu Sedat ve Nalan'ın arkadaş buluşmasında alır.

Sedat ve Nalan ise düğün sonrası Feride ve Adil'i ziyaret ederler. Bu ziyaret hem Nalan için hem de Sedat için hiç iyi sonuçlanmaz. Feride'nin baskıları Sedat'ı da etkisi altına alır. Nalan, Feride'nin Sedat'la konuşmasını duyunca adeta yıkılır.

Camdaki Kız yeni bölümleriyle perşembe akşamı 20.00'de Kanal D'de!

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu

Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)

Selma Ergeç : Selen Koroğlu

Nur Sürer : Feride İpekoğlu

Şerif Erol : Adil İpekoğlu

Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu

Tamer Levent : Rafet Koroğlu

Hande Ataizi : Cana Yalçın

Tuğrul Tülek : Levent

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

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