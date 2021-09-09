Camdaki Kız 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni sezon 2. bölüm fragmanı çıktı mı?

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız bugün 10. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün ardından Camdaki Kız 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni sezon 2. bölüm fragmanı çıktı mı? merak edildi. Peki, Camdaki Kız yeni sezon 2. bölüm fragmanı çıktı mı? Camdaki Kız fragmanı ne zaman çıkacak? İşte tüm detaylar...

Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız yeni sezonuyla bugün başladı. Camdaki Kız canlı olarak izlemek isteyen izleyiciler Camdaki Kız canlı izleme linki, Camdaki Kız 10. bölüm canlı izle, aratmaları yapıyor. Camdaki Kız 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni sezon 2. bölüm fragmanı çıktı mı?

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

CAMDAKİ KIZ 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

CAMDAKİ KIZ 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız 10. Bölüm Fragmanı - 2 - YENİ SEZON yayında! Yeni hayatında yeni bir yolculuğa çıkan Nalan'ı zor günler bekliyor!

Sedat ile evlenen Nalan yeni hayat yolculuğuna çıkmıştır. Nalan bu hayata alışmaya çalışırken bir taraftan Sedat diğer taraftan da Feride'nin sorunlarıyla uğraşacaktır.

Camdaki Kız yeni sezonuyla bu akşam 20.00'da Kanal D'de!

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu

Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)

Selma Ergeç : Selen Koroğlu

Nur Sürer : Feride İpekoğlu

Şerif Erol : Adil İpekoğlu

Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu

Tamer Levent : Rafet Koroğlu

Hande Ataizi : Cana Yalçın

Tuğrul Tülek : Levent

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.