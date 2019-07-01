Çamburnu Tabiat Parkı ormanından iyi haber

TRABZON'un Sürmene ilçesinde, dünyada sarıçam ormanlarının deniz seviyesine inebildiği nadir alanlardan olan ve 2,5 yıl önce çıkan yangında 25 hektar alanın zarar gördüğü Çamburnu Tabiat Parkı'na dikilen fidanlar yeşerdi. Dikimi yapılan yaklaşık 29 bin fidanın boyu 30 santimetreye ulaşan bölgede, yeşil örtüyle kaplanan ormanda yangının izleri de silindi.

Sürmene ilçesinde, dünyada sarıçam ormanlarının deniz düzeyine inebildiği nadir alanlardan olan Çamburnu Tabiat Parkı'nda, 7 Ocak 2017 tarihinde çıkan yangınında yaklaşık 25 hektar sarıçam ormanı zarar görmüştü. Kış ortasında çıkan yangına piknikçilerin yaktığı mangal ateşinin neden olduğu iddia edilmişti. Yangından sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) akademisyen ve öğrenciler ile Türkiye Orman Derneği ve Orman Müdürlüğü görevlilerinden oluşan teknik ekip, Çamburnu mevkiinde incelemelerde bulundu. Orman mühendislerinden oluşan heyetin incelemesinde, 5,1 hektarı Tabiat Parkı olan 100 hektarlık sarı çam ormanında 25 hektarlık alanda etkili olan yangında boylu sarıçam ağaçlarının yüzde 30'unun kuruduğu tespit edildi.

HASARIN İZLERİ SİLİNDİ ORMAN YEŞİLLENDİ

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü de, hasar gören ağaçları mercek altına alarak, hasarlı bölgede rehabilitasyon ve fidan dikimi çalışmalarına başladı. Yanan ve zarar gören ağaçların yerine mevcut ağaçlardan alınan kozalaklardan üretilen 29 bin fidan dikildi. Oluşturulan ekiplerin titiz çalışmaları sonucu sarıçamla ağaçlandırılan bölgede dikilen fidanlar zamanla yeşermeye başladı. Yeşeren fidanların boyu 30 santimetreye ulaşan bölgede, yeşil örtüyle kaplanan ormanda yangının izleri de silindi.

'YÜZDE 90 BAŞARI ELDE ETTİK'

Hasar gören ormanda başlatılan ağaçlandırma ve bakım çalışmalarında yüzde 90 başarı sağlandığını belirten Sürmene Orman İşletme Müdürü Sultan Demir, orman yangını sonrasında yürütülen yoğun çalışmalarla bölgeye 29 bin sarıçam fidanı dikildiği söyledi. Demir, "2017 yılında meydana gelen orman yangınında 25 hektarlık bir alanda örtü yangını şeklinde bir zarar oluştu. Bu alanda teraslar halinde sahayı işledik. Bu alana 2018 yılından itibaren yaklaşık 29 bin fidan dikimi gerçekleştirdik. Yüzde 90'ın üzerinde başarı elde ettik. Sarıçam fidanlarımız yeşerip yaklaşık 30 santimetre boya kadar ulaştı. Yapmış olduğumuz çalışma alanı içerisindeki fidanların hayatiyetlerini devam ettirebilmesi için yılda iki kez bakım müdahalesi yaparak dış etkenlerden koruyoruz" dedi.

'KOZALAKTAN FİDAN ÜRETİLDİ'

Sürmene Orman İşletme Şefi Serdar Aygün de mevcut ağaçların kozalaklarından da yaralanarak üretillen fidan çalışmalarının başarıyla sürdüğünü kaydetti. Aygün, "Yanan alanı ağaçlandırırken fidanlarımızı, burada bulunan mevcut ağaçlardan olsun ve aynı genleri taşısın istedik. Bu nedenle buraya mevcut ağaçlardan aldığımız kozalaklardan ürettiğimiz fidanları dikerek ağaçlandırma yaptık" diye konuştu.

ORMANDAKİ YAPI SAHİBİ KONUŞTU

Çamburnu Tabiat Parkı'nda tesis işleten Ali Hancı, bölgede çıkan yangının ardından ortaya atılan 'yapılaşma' iddialarının asılsız olduğunu söyledi. Yangının 1993 yılında ihaleyle alıp kurdukları tesise uzak olduğuna dikkat çeken Hancı, "Burası daha önce Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir mesire alanıydı. Şimdi benim tesisimin bulunduğu alan Milli Parklara ait. Biz burayı 1993 yılında ihaleyle aldık. Burası eski yapılaşma olduğu için ömrünü tamamlayan eski yapılarımızı, Milli Parkların bütün eski yapıları yenileme kararı alınca 2015 yılında yenilemeye başladık. Benim tesisimim çok uzağında Orman Bölge Müdürlüğünün sahasında bir yangın meydana geldi. Bizim yapılaşmaya başladığımız tarihten sonra olan bir yangındı" ifadelerinde bulundu.



Kaynak: DHA

- Trabzon