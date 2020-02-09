: Çamaşır makinesi tamir etmeye gitti, nişanlısının ablasıyla birlikte oldu

09.02.2020 11:33 | Son Güncelleme: 09.02.2020 11:41

İngiltere'de, nişanlısının ablasının evine çamaşır makinesini tamir etmek için giden adam, nişanlısının ablasıyla birlikte oldu. İhanete uğrayan kadın, yaşadıklarını Mirror'a anlattı.

Barmaid Sarah Rudkin, sevgilisi Liston'ın, kendisini kız kardeşiyle aldattığını öğrenince hayrete düştü. Hem sevgilisiyle kurduğu gelecek hayalleri hem de çok yakın olduğu kız kardeşiyle olan ilişkisi allak bullak olan genç kadın, hayatının nasıl değiştiğini Mirror gazetesine anlattı.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ TAMİR ETMEYE GİTTİ

26 yaşındaki Sarah ve nişanlısı Liston Dove'un mutlu bir birliktelikleri vardı. Evlilik hazırlıkları yapan çiftin, Sarah'ın ablası Lisa ile de yakın bir ilişkisi vardı. Liston, bir akşam Lisa'nın bozulmuş olan çamaşır makinesini tamir etmek üzere nişanlısının ablasının evine gitti.

İTİRAF ETTİ

Nişanlısı Sarah'ın yanına döndüğünde ise tuhaf davranan adam, "Sarah, ablan Lisa ile birlikte olduk" itirafında bulundu. Kulaklarına inanamayan 25 yaşındaki kadın, en yakınındaki iki kişi tarafından ihanete uğramanın verdiği hisle gözyaşlarına boğuldu.

"BÖYLE BİR KALLEŞLİĞİ BEKLEMEZDİM"

"Böyle bir kalleşliği arkadaşımdan beklerdim ama kardeşimden asla" diyen Sarah, "Normalde agresif biri değilimdir, ancak Liston'a çok fazla sinirlendim. Onu dövmek istiyordum. Öte yandan Lisa'nın da bana böyle bir şey yapmış olabileceğine inanamıyordum. Lisa kocasından ayrıldığı zaman onun için yapabileceğim her şeyi yaptım. Üç çocuğuyla ilgilendim, kendini yalnız hissetmemesi için hep yanındaydım. Peki o bana nasıl teşekkür etti? Nişanlımla birlikte olarak" ifadelerini kullandı.

1 ÇOCUKLARI VAR

Sarah, 29 yaşındaki nişanlısı Liston ve 31 yaşındaki Lisa'nın ihanetini affetmeyi başarmış. Şimdilerde Sarah ve Liston'ın, 10 aylık Zack adında bir çocuğu bulunuyor. Sarah, "Onları affetmeyi bir şekilde başardım ve hayatıma devam ediyorum. Ama bana yaptıklarını ala unutmayacağım" diyor.

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