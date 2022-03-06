Cam kemik hastası annenin aklı, aynı hastalığı taşıyan çocuklarında

KARAMAN (AA) - Karaman'da 3 çocuğundan 2'si kendisi gibi cam kemik hastası olan Gülay Ünlütürk, zaman zaman çektiği yoğun ağrılara rağmen evlatlarının mutluluğu için her şeye katlanıyor.

Cam kemik hastası Gülay (36) ile Hüseyin Ünlütürk (40) çiftinin evliliklerinden 3 çocukları dünyaya geldi. Gülay Ünlütürk, çocuklarından 12 yaşındaki Yusuf ile 9 yaşındaki Gülsüm'ün de kendisi gibi aynı hastalığı taşımasının üzüntüsünü yaşıyor.

Başka rahatsızlıkları da ortaya çıkan çocuklarının üzerine titreyen anne Ünlütürk, kendi acısını bir kenara bırakıp onların rahatı için çabalıyor. Ağrıları olduğunda evlatlarının yanından hiç ayrılmayan Ünlütürk, geceleri de onların baş ucundan ayrılmıyor.

Fedakar anne Gülay Ünlütürk, AA muhabirine, cam kemik hastası olduğunu yıllar sonra öğrendiğini söyledi.

Çocukluğundan bu yana acılar çektiğini aktaran Ünlütürk, kemiklerinde eğrilikler oluştuğunu, hareketlerinin kısıtlandığını dile getirdi.

"Bu acılara onlar için dayanıyorum"

Ünlütürk, oğlunun ayağı kırılınca cam kemik hastası olduğunu öğrendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yapılan muayenesinde hastalığın genetik olduğu açıklandı. O zaman benim de cam kemik hastası olduğum ortaya çıktı. Ailem küçükken beni doktora götüremediği için teşhis konulmamıştı. Bu duruma üzülürken kızım Gülsüm'ün de aynı hastalığı taşıdığını öğrendik. Ben sadece vitamin kullanabiliyorum. Sık sık Konya'ya, Ankara'ya hastaneye gidiyoruz. Çocuklarım tedavileri için ağır ilaçlar alıyor. Çocuklarım tam gelişemiyor. Ben bir anne olarak onlarla tam olarak ilgilenemiyorum. Bir taraftan kendi hastalığım, diğer tarafta çocuklarım. Bu acılara onlar için dayanıyorum. Eşim bana çok destek oluyor fakat o da zorlanıyor."

Ailesi için mücadele ediyor

Karaman Belediyesinde çalışan Hüseyin Ünlütürk de zor şartlar altında hem evin geçimi hem de çocukları ile eşinin tedavileri için mücadele ettiğini anlattı.

Çok zorlandığını ama her şeye ailesi için katlandığını vurgulayan Ünlütürk, "Çocuklarımı ayda birkaç kez Konya'ya hastaneye götürüp getiriyorum. Okula gidiyorlar. Devamlı korunup, kollanmaları lazım. Eşim de hasta olduğu için çocuklarla yeteri kadar ilgilenemiyor ama elinden geleni yapmaya çalışıyor. Her şeyle ilgilenmek zorundayım. Devamlı gece çalışırsam daha uygun olur. Bunun için yardım bekliyorum." diye konuştu.

Doktor olup kendi gibi hastaları tedavi etmek istiyor

Tedavisi süren 12 yaşındaki Yusuf da çok fazla hareket edemediğini, koşamadığını, yaşıtlarıyla rahatça oynayamadığını söyledi.

Kemiklerinin kırılmasından çok korktuğunu anlatan Yusuf, "Yaşıtlarım gibi korkmadan oynamak istiyorum. Derslerimde başarılıyım. İyi bir meslek sahibi olmak istiyorum." dedi.

İlkokul 3. sınıf öğrencisi Gülsüm ise "Fazla hareket edemediğim için tatil bile olsa ders çalışıp, kitap okuyorum. Doktor olup, benim gibi hastaları tedavi etmek istiyorum. Hep annemi, babamı, kardeşlerimi düşünüyorum. Onları çok seviyorum, iyi olsunlar diye dua ediyorum. İnşallah hepimiz iyi oluruz." ifadelerini kullandı.