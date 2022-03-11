Activision duyurdu! Call of Duty Warzone Mobile geliyor

Call of Duty'nin resmi sitesinde yayınlanan haberde Call of Duty Warzone heyecan verici, akıcı ve geniş çaplı aksiyonu hareket halinde oyunculara sunacak yepyeni bir mobil oyunu çıkaracağını duyurdu.

Call of Duty ekibi, Warzone'u mobil cihazlara çıkarmak için mobil oyun geliştirmenin her alanında daha üst düzey operatörler aradığını da belirtti.

Activision'un Perşembe günü yaptığı açıklamada popüler battle royale oyununu android ve iOS cihazlara getireceğini duyurdu. Gönderiye göre, Warzone mobile, dünya çapındaki oyuncuları uzun yıllar eğlendirmek için tasarlanmış en son teknolojiyle mobil cihazlar için yerel olarak inşa edilmiş" büyük ölçekli battle royale deneyimi olacak.

"Prodüksiyon rollerinden mühendislik, tasarım, sanat, pazarlama ve daha fazlasına kadar, bir sonraki birinci sınıf mobil oyun deneyimini hayranlara sunmak için ilham alan çeşitli ekibimize katılmak için yetenekli oyun yapımcıları, tutkulu hayranlar ve gerçekten harika insanlar arıyoruz."