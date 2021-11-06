Call of Duty Vangurad'da klan nasıl oluşturulur? Klana nasıl katılınır?

Call of Duty Vanguard kullanıma sunuldu ve arkadaşlarınızla takım kurmanın veya çok oyunculu olarak parti kurmak için yeni oyuncularla taşınmanın kolay bir yolunu isteyeceksiniz. Vanguard'ın yeni klan özelliği Modern Warfare ve Warzone'un sisteminin yerini alıyor, ancak oyuncuların daha fazla ödül için parti oluşturmalarına izin vermek benzer şekilde çalışıyor.

CALL OF DUTY VANGUARD'DA KLAN NASIL OLUŞTURULUR?

Konsolda üçgen veya Y tuşuna basarak Vanguard'ın sosyal menüsünü açarak kendi klanınızı oluşturabilirsiniz. Ardından Klan sekmesine gidin ve oluştur seçeneğine tıklayın. Bu, klanın adının ne olacağı ve üyelerinizin hangi klan etiketini görüntüleyeceğini gireceğiniz bir sekme açılacak.

Klanınızı kurmak için 5 karakterlik (maksimum) bir klan etiketi girme, özel bir amblem oluşturma ve gizlilik ayarlarını ayarlama gibi ekrandaki talimatları izlemeniz yeterlidir. Dört farklı gizlilik ayarı arasından seçim yapabilirsiniz: özel, yalnızca davet, davet ile katılma ve herkese açık.

Klan açıklaması gibi ek ayrıntılar eklemek veya klanınızı bulmak için başkalarının arama etiketleri eklemesi için ekranın sağ üst köşesindeki klanı kur seçeneğine tıklayın. Arama etiketleri arasında gündelik, arkadaş canlısı, rekabetçi, çok oyunculu ve zombiler gibi tanımlayıcılar bulunur.

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Bir klana katılmak oldukça basit bir süreçtir. Klan sekmesinde, şu anda kurulmuş olan klanların listesini görmek için Klana Katıl seçeneğini belirleyin. Klan listesine göz atma seçeneğini seçebilir veya tarzınıza en uygun olanı bulmak için bir sıralama filtresi kullanabilirsiniz. Bunlar gündelik, arkadaş canlısı, rekabetçi, çok oyunculu ve Zombiler gibi arama tanımlayıcılarıdır. Katılmaya çalıştığınız klanın adını zaten biliyorsanız klan adını yazabileceğiniz bir arama çubuğu da vardır.

Yeni bir klan oluşturmak veya katılmak için istediğiniz zaman bu gruptan ayrılmayı seçebilirsiniz. Klan menüsünün sağ üst köşesindeki Klan Bilgisi sekmesine tıklamanız ve Klanı Terk Et seçeneğini seçmeniz yeterlidir.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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