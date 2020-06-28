Call of Duty: Black Ops Cold War'un Çok Oyunculu Detayları Sızdı
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Call of Duty: Black Ops Cold War'un Çok Oyunculu Detayları Sızdı

Call of Duty: Black Ops Cold War ile ilgili yeni detaylar sızdırılmaya devam ediliyor. Xclusive Ace, yeni Call of Duty oyununun çok oyunculu modlarıyla ilgili detayları yayınladığı bir video ile sızdırdı.

Call of Duty: Black Ops Cold War'un Çok Oyunculu Detayları Sızdı
28.06.2020 16:30 | Son Güncelleme: 28.06.2020 16:33

Call of Duty: Black Ops Cold War ile ilgili yeni detaylar sızdırılmaya devam ediliyor. Xclusive Ace, yeni Call of Duty oyununun çok oyunculu modlarıyla ilgili detayları yayınladığı bir video ile sızdırdı.

Son yıllarda, geliştirilme aşamasında olan sıradaki Call of Duty oyunlarıyla ilgili yığınla sızıntıların yaşanması artık bir gelenek haline gelmeye başladı. Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: Warzone derken yola sıra Call of Duty: Black Ops Cold War ile devam ediyoruz. Yeni oyun ile ilgili daha önceden birçok bilgi sızdırılmış ve alfa öncesi sürümden görüntüler paylaşılmıştı. Yenileri de gelmeye devam ediyor.

Bu haberimiz ise Xclusive Ace isimli bir yayıncının paylaştığı yeni bir video ile ortaya çıktı. Kendisi Call of Duty serisi söz konusu olduğunda güvenilir kaynaklardan bir tanesi olarak kabul ediliyor. Her ne kadar bahsi geçen video daha sonradan Gizli hale getirilmiş olsa da, sızdırılan detaylar bunun öncesinde internet ortamında yayılmaya başlamıştı bile. Hemen aşağıdan ulaşabileceğiniz yeni detaylara ek olarak, Microsoft tarafından önümüzdeki ay içerisinde düzenlenecek olan bir diğer büyük etkinlik sırasında duyurulması bekleniyormuş.

Call of Duty: Black Ops Cold War Çok Oyunculu Modlarının Detayları

Daha önceden de duyduğumuz gibi yeni Call of Duty oyunu Project Zeus kod adıyla geliştiriliyor ve Soğuk Savaş döneminde geçecek. Üçüncü çeyrekte veya dördüncü çeyreğin başlarında çıkması bekleniyor. Çok oyunculu haritaların tamamlanandığı, ana senaryosunun başından sonuna kadar oynanabilir ve Zombies modunun bulunacağı oyun, Warzone da içerecekmiş. İyi bir aşamada ama henüz tüm animasyonlar tamamlanmamış olduğu da söyleniyor.

Çıkışından önce değiştirilebilecek olsa da, mevcut aşamada standart mini harita olacakmış ama Fog of War düşünülmüyormuş. Call of Duty: Modern Warfare oyunundaki pusula da geri dönecekmiş.

Montaj ve eğilme mekaniği olmayacakken kayma, çok oyunculu haritalarda ve Warzone oyununda yüzme olacakmış. Standart ve sınırsız koşu yapabilecek ama taktiksel koşu geri dönmeyecek. Çok oyunculu modda kapılar olmayacak ama Warzone oyununda olacakmış.

Harita tasarımının Treyarch stüdyosunun stiline yakın olacağı ama bazılarının büyük olacağına dikkat çekilmiş. Bununla birlikte, oyunun çıkışında on harita hazır olacakmış ve bunlardan halihazırda bilinenler ise Mall, Satellite, Tank, Tundra ve KGB.

Son çıkan iki Black Ops oyununun aksine bu yeni oyunda Specialists bulunmayacakmış ama Field Upgrades gibi bir şeyin sunulacağı söyleniyor ve aynı anda iki kez doldurabilecekmişsiniz. İlgili tuşa basılı tutmanız gerekecekmiş. Crash'in cephane kutusu ve SAM'in taret benzeri birimi de örnek olarak gösterilmiş.

Yeni Call of Duty oyununda, savaş baltası, darbe, plastik patlayıcı, göz kamaştırıcı ve parça tesirli bomba, molotof kokteyli gibi devamlılığı olacak ekipman da olacak. Ne var ki bunların yeniden dolumu olmayacak.

Scorestreak'ler geri dönecek ki zaten bunlardan daha önceden haberimiz olmuştu ama yine de tazelemek açısından iyi olabilir. Örnek olarak ise yay, topçu saldırısı, savaş ve hafif saldırı helikopteri, RCXD, alev tabancası, kontrol edilebilen roket, bomba atar, muhafız silahı, İHA (İnsansız Hava Aracı), napalm saldırısı ve bombardıman uçağı verilmiş.

Xclusive Ace tarafından verilen diğer detaylarda, No Dead Silence olmayacağı söylenirken ayak seslerine ise henüz karar verilmemiş. Sağlık değeri Call of Duty: Black Ops 4 oyunundaki gibi 150 olacak ama otomatik iyileşme olacak ve mevcut geliştirme aşamasına göre sağlık durumunuzu görebileceksiniz.

Gunsmith sisteminin kullanılmayacağı söylenen oyunda bulunacağı onaylanan silahlar, AK5 ve SPAS-12 olarak belirtilmiş. Diğer bir deyişle,

Treyarch, Create-a-Class ve Pick 10 karışımı bir sistem planlıyormuş. Wildcard'lar geri dönecek olsa da henüz Prestige sistemine dair bir iz yok.

Son olarak, Gunfight modu olmayacakmış ama üçe üç bir oynanış testinin yapıldığından bahsediliyor. Bunun dışında Ground War modunun da olmadığı söylenmiş ama Warzone haritasının çeşitli bölgelerinde geçecek olan gizemli bir modun üzerinde çalışılıyormuş. Hazır Warzone haritasından söz etmişken, Xclusive Ace haritayı görmüş ve yine Rusya dolaylarına gideceğiz.

Kaynak: Tamindir

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