Çalıştığı inşaatın 9. katından düşen işçiden geriye acı dolu fotoğraf karesi kaldı
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Çalıştığı inşaatın 9. katından düşen işçiden geriye acı dolu fotoğraf karesi kaldı

26.12.2020 17:34 | Son Güncelleme: 26.12.2020 18:32

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir inşaat işçisi çalıştığı inşaatın 9. katından düşerek hayatını kaybetti. İşçinin elektrik akımında yaşanan kaçak nedeniyle düştüğü iddia edildi. 38 yaşındaki işçiden geriye acı dolu fotoğraf karesi kaldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde ilçenin Çukurçayır mahallesinde bir site inşaatında çalışan inşaat işçisi Halil İbrahim Bakır (38) bugün saat 15.40 sıralarında çalıştığı inşaatın 9. katından aşağıya henüz bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti. Çevredeki işçiler ve vatandaşlar olayı görür görmez polis ekiplerine haber verirken, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bir dönemde inşaatta çalışma olması ile ilgili inceleme başlatılırken, inşaat işçisinin cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ELEKTRİK AKIMINDA YAŞANAN KAÇAK NEDENİYLE DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Öte yandan, inşaatın 9. katında vinç ile malzeme çektiği öğrenilen Bakır'ın elektrik akımında yaşanan kaçak nedeniyle düştüğü iddia edilirken, 38 yaşındaki işçiden geriye acı dolu fotoğraf karesi kaldı.

Çalıştığı inşaatın 9. katından düşen işçiden geriye acı dolu fotoğraf karesi kaldı
Çalıştığı inşaatın 9. katından düşen işçiden geriye acı dolu fotoğraf karesi kaldı
Çalıştığı inşaatın 9. katından düşen işçiden geriye acı dolu fotoğraf karesi kaldı
Çalıştığı inşaatın 9. katından düşen işçiden geriye acı dolu fotoğraf karesi kaldı
Çalıştığı inşaatın 9. katından düşen işçiden geriye acı dolu fotoğraf karesi kaldı
Çalıştığı inşaatın 9. katından düşen işçiden geriye acı dolu fotoğraf karesi kaldı
Çalıştığı inşaatın 9. katından düşen işçiden geriye acı dolu fotoğraf karesi kaldı
Çalıştığı inşaatın 9. katından düşen işçiden geriye acı dolu fotoğraf karesi kaldı
Çalıştığı inşaatın 9. katından düşen işçiden geriye acı dolu fotoğraf karesi kaldı
Çalıştığı inşaatın 9. katından düşen işçiden geriye acı dolu fotoğraf karesi kaldı
Çalıştığı inşaatın 9. katından düşen işçiden geriye acı dolu fotoğraf karesi kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
NASLİ BİR DÜNYA: Bu sovukta corapsiz calisiyormus ..tirnaginada cekic vurmus morarmis .fakirlik iste .. rahmetlik abim insaata calisirdi hic eksik olmazdi tirnaginin morarmasi .öldü kazada 43 yasinda acisi icimizde allah rahmet eylesin
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EEE: Gulenlerın basına gelsin ınsallah
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ADANALI: Allah rahmet eylesin.
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