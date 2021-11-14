'Çalındı' denilen çanta denizden çıktı; sahibi Moğolistanlı çifte verildi

Demre ilçesinde bir grup turist, 12 Kasım'da Çayağzı Limanı'ndan Hayrettin Özkan'a ait tekne ile Kekova turuna çıktı. Teknede Moğolistan'dan gelen Mohrojivjic Togosmaa (39) ile Enoijargal Moraogyık (40) çifti, çantalarının çalındığını söyledi. Bunun üzerine tekneye Sahil Güvenlik ekipleri çağrıldı. Grubun tüm çantaları ve yatın bölümleri Sahil Güvenlik ekipleri tarafından arandı. Ancak çanta bulunamadı. Tutanak tutulmasının ardından çift, grup ile birlikte Antalya'ya döndü.

Çantayı bulan Adem Bozdağ, "Her vatandaşın yapmasını gerekeni yaptım. Çantayı açtığımda başta pasaportlar olmak üzere birçok eşya ve para olduğunu gördüm. Hemen Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'nı aradım. Demre Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi Başkanı Hayrettin Özkan ve denizcilik camiasını zan altında bırakan bir olayı aydınlattığım için mutluyum" dedi.