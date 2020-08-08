Çalınan sürat botu tesadüfen bulundu MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çalınan kiralık sürat botu, kiralama şirketinde çalışan kadının dikkati sayesinde tesadüfen bulundu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çalınan kiralık sürat botu, kiralama şirketinde çalışan kadının dikkati sayesinde tesadüfen bulundu.

Kurban Bayramı'nın ilk günü, Göltürkbükü Mahallesi Hekimköy Koyu'nda, bir bot kiralama şirketine ait, lüks sürat botu çalındı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayıyla ilgili polis çalışma başlattı.

Bayramın son günü, bot kiralama şirketinin muhasebe müdürü Derya Güçlü, Akyaka'ya giderken, Yatağan girişinde bir aracın ardında bulunan lastiği patlak römork üzerindeki çalınan botu fark etti. Güçlü'nün ihbarıyla polis ekipleri olay yerine geldi. Yapılan incelemede, römorkun üstündekinin çalınan bot olduğu tespit edildi. Olay yerindeki 2 kişi, gözaltına alındı. Bu kişilerin ifadelerinde, botu bir başka kişiden satın aldıklarını söyledikleri öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı. Çalıntı bot ise şirkete teslim edildi. Botu çaldığın öne sürülen kişinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA